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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor? İşte, 10 Kasım ziyaretçi saatleri

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Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor? İşte, 10 Kasım ziyaretçi saatleri

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesinde en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de Anıtkabir’in açılış ve kapanış saati oldu. Peki, Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor? 10 Kasım ziyaretçi saatleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında dünyanın çeşitli kentlerinde törenlerle anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devlet erkanı ve vatandaşlar, Türk bayrakları, posterler ve çiçekler eşiğinde Atatürk'ün manevi huzuru olan Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk'ün 81 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'de bir dakika süren "ti" sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Peki, Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılacak? İşte 10 Kasım ziyaretçi saatleri...

ZİYARET SAATLERİ

 AÇILIŞKAPANIŞ
01 Şubat - 14 Mayıs09:0016:30
15 Mayıs - 31 Ekim09:0017:00
01 Kasım - 31 Ocak09:0016:00

ANITKABİR HAKKINDA

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, inkılapların önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu'nun 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Adres: Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara

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