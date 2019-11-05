Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor? İşte, 10 Kasım ziyaretçi saatleri
Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesinde en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de Anıtkabir’in açılış ve kapanış saati oldu. Peki, Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor? 10 Kasım ziyaretçi saatleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında dünyanın çeşitli kentlerinde törenlerle anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devlet erkanı ve vatandaşlar, Türk bayrakları, posterler ve çiçekler eşiğinde Atatürk'ün manevi huzuru olan Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk'ün 81 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'de bir dakika süren "ti" sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Peki, Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılacak? İşte 10 Kasım ziyaretçi saatleri...
ZİYARET SAATLERİ
|AÇILIŞ
|KAPANIŞ
|01 Şubat - 14 Mayıs
|09:00
|16:30
|15 Mayıs - 31 Ekim
|09:00
|17:00
|01 Kasım - 31 Ocak
|09:00
|16:00
ANITKABİR HAKKINDA
Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, inkılapların önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu'nun 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.
Adres: Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara
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