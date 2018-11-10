Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaça kadar açık? Anıtkabir 10 Kasım programı
Ankara’nın merkez ilçelerinden Çankaya’ya bağlı olan Anıtkabir, sahip olduğu manevi değer ve barındırdığı tarihi zenginlik nedeniyle Ankara’da görülmesi gerekenler listesinde ilk sırada yer alıyor. Peki, Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaça kadar açık? Anıtkabir 10 Kasım programı
Anıtkabir, özellikle 10 Kasım günlerinde büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin Ulu Önder’i Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygılarını sunmak ve ebedi istirahatgahını görmek isteyen milyonlarca vatandaş her sene Anıtkabir’i ziyaret edip, karanfil bırakıyor.
TSK’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Anıtkabir, 1 Kasım- 31 Ocak tarihlerinde saat 09:00 – 16:00 saat aralığında ziyaretçilere açık ancak saat aralığı 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinin önemli günlerinden değişiklik gösterebiliyor. 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00
10 KASIM PROGRAMI
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 09.05'te Anıtkabir'de "Çelenk Koyma Töreni", Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Anma Töreni" düzenlenecek.
Saat 09.30'da ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hipodrom alanında "10 Kasım Ata'yı Anma Atletizm Yarışmaları" yapılacak. Buna göre, söz konusu programlar ile ilgili olarak, yarın saat 06.00'dan itibaren, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üst geçit hariç), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş yan varyantları, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Spor Park Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.
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