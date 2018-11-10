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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.11.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaça kadar açık? Anıtkabir 10 Kasım programı

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Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaça kadar açık? Anıtkabir 10 Kasım programı

Ankara’nın merkez ilçelerinden Çankaya’ya bağlı olan Anıtkabir, sahip olduğu manevi değer ve barındırdığı tarihi zenginlik nedeniyle Ankara’da görülmesi gerekenler listesinde ilk sırada yer alıyor. Peki, Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaça kadar açık? Anıtkabir 10 Kasım programı

Anıtkabir, özellikle 10 Kasım günlerinde büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin Ulu Önder’i Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygılarını sunmak ve ebedi istirahatgahını görmek isteyen milyonlarca vatandaş her sene Anıtkabir’i ziyaret edip, karanfil bırakıyor.

TSK’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Anıtkabir, 1 Kasım- 31 Ocak tarihlerinde saat 09:00 – 16:00 saat aralığında ziyaretçilere açık ancak saat aralığı 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinin önemli günlerinden değişiklik gösterebiliyor. 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

10 KASIM PROGRAMI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 09.05'te Anıtkabir'de "Çelenk Koyma Töreni", Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Anma Töreni" düzenlenecek.

Saat 09.30'da ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hipodrom alanında "10 Kasım Ata'yı Anma Atletizm Yarışmaları" yapılacak. Buna göre, söz konusu programlar ile ilgili olarak, yarın saat 06.00'dan itibaren, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üst geçit hariç), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş yan varyantları, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Spor Park Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

 

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