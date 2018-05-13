Aniden bastırdı... 3 ilde etkili oldu

KİLİS'TE BEŞ YARALI

Kilis’te, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi su basması sonucu 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Kilis-İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kilis ve köylerinde yoğun yağış etkili oldu. Kilis’in Gülbaba köyünde sel sularının bir evi basması sonucu evre mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım, vatandaşlar, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suları nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma yolu keserek, Kilis-İslahiye karayolunu trafiğe kapattı. Karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, kepçe ile grayderler çalışması sonucu 1 saat sonra Kilis-İslahiye karayolu trafiğe yeniden açıldı.

ERGANİ'Yİ VURDU

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bugün aralıklarla devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Sokak ve caddelerin su altında kaldığı selde vatandaşlar zor anlar yaşarken, İlçe Halk Kütüphanesi zarar gördü.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı. Yağmur tahliye sisteminin yetersiz kaldığı yağışlar sonrası kanalizasyonlar taştı. Taşan sular caddelere dolunca vatandaşlar da olumsuz yönde etkilendi. Çoğu cadde ve sokağa çıkmak imkansız hale gelirken birçok evi su bastı.

KÜTÜPHANE DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Taşan suların olumsuz etkilediği yerlerden biri de İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Sel suları altında kalan kütüphanenin önünde bulunan parke taşları yerinden sökülürken, suların dolduğu kütüphane binasında da kitap ve eşyalar su altında kaldı. Birçok kitap sular nedeniyle zarar gördü. Kütüphanede kitap ve eşyaları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

MARDİN'DE ANİDEN BASTIRDI

Mardin'de aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı, caddeler adeta göle döndü. Sokakta yağmura yakalanan çocuklar, su birikintilerinin içinde dans etti.

Mardin merkez ve Yeşilli ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mardin birinci caddesinde şiddetli yağmur nedeniyle su baskınları meydanları geldi. Esnaf dükkan önündeki eşyalarını toplarken zor anlar yaşadı. Mardin merkezinde diz boyu oluşan sular nedeniyle araçlar mahsur kaldı, trafik uzun süre açılmadı. Birinci caddede tatil nedeniyle sokakta oynayan çocuklar yağmur sularından oluşan çamurlu sular içine de dans edip atlayıp zıpladı.

Mardin merkezinde ise bir çok caddede su baskınları oluştu. Yağmura trafikte yakalanan onlarca araç sürücüsü mahsur kaldı. Öte yandan Yeşilli ilçesinde yine sel oluştu, bir çok alanı su bastı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçenin alt yapı ve üst yapısının büyük oranda zarar gördüğünü açıkladı.