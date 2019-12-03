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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anı yaşayın vurgunu: En az 900 emekliyi 90 milyon TL dolandırdılar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Anı yaşayın vurgunu: En az 900 emekliyi 90 milyon TL dolandırdılar

Sosyal medya ve internette verdikleri “Mutluluğunuza gölge etmeyin, anı yaşayın. Emekliye kredi” ilanlarıyla en az 900 emekliyi tuzağa düşürerek dolandıran 85 kişilik çeteye yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da yaşayan bazı emekliler, kredi vaadiyle dolandırıldıklarını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Savcılık, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne iddiaların araştırılması için talimat verdi. İlk tespitlere göre, çete, sosyal medya ve internet sitelerine, “Mutluluğunuza gölge etmeyin, anı yaşayın. Emekliye kredi” reklamları veriyordu. Türkiye genelinden arayan emekliler, çetenin çağrı merkezindeki elemanlarınca İstanbul’a davet ediliyordu. Emeklilere, ticari faaliyet görünümünde kredi sağlanacağı söyleniyordu. Emekliler otogarlardan VIP araçlara alınarak çetenin ofis olarak kullandığı adreslere götürülüyordu. Ofislerde emeklilere yüksek meblağlı cep telefonu ve benzeri cihazlar satın alıyorlarmış gibi fatura kesiliyordu. Maaşlarının 12 katı senet imzalatılıyordu.

MAAŞLARINA EL KOYDULAR

Aynı gün örgüt üyeleri tarafından icra müdürlüklerine götürülen emeklilere, müdürlüklerde sorun yaşanmaması için tembihlenerek maaşlarının 12 ay süre ile tamamının kesilebileceğine yönelik muvafakatname imzalatılıyordu ve haklarında icra takibi başlatılıyordu. Emeklilere küçük miktarlarda para veriliyordu. Çete üyeleri, ileride hukuki sorun yaşamamak için emeklilere para verirken kameraya çekiyordu. Polis, emekli vatandaşların birçoğunun maaşına uygulanan icra takibinin meblağından haberdar olmadığını, aldıkları paranın, söylenenden daha az olduğunu, satıldığı iddia edilen ve fatura kesilen telefonların emeklilere hiç verilmediğini, ticari faaliyet görünümüyle hileli davranışlarla mağdur edildiklerini belirledi.

Polis ekipleri, en az  900 emeklinin mağdur olduğunu tespit etti. Daha yüzlerce mağdur olduğu sanılıyor. Polis, elebaşları Ü.Y.D ve K.O. olan yaptığı 85 kişilik çeteyi tespit etti. Ardından İstanbul merkezli, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de operasyon başlatıldı. Operasyonda, Ü.Y.D ve K.O.’nun da arasında bulunduğu 43 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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