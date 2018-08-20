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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
ANTALYA (AA)
20.08.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Dehşeti yaşadılar! 'Köpeğimizi aldı ve parçaladı...'

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Hollanda'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen gurbetçi aile, kaldıkları otelde başka bir köpeğin saldırısına uğrayan ‘Angel’ isimli köpekleri ölünce gözyaşlarına boğuldu.

Hollanda'da yaşayan Meryem ve Erkan Çıldır çifti, tatil için geldikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde başka bir köpeğin saldırısına uğrayan köpekleri "Angel" ölünce büyük üzüntü yaşadı.

Fethiye ilçesindeki hayvan dostu bir otelde tatil yapan Hollanda İçişleri Bakanlığında görevli Erkan Çıldır ve otel görevlisi eşi Meryem Çıldır'a ait 6 yaşındaki terrier cinsi dişi köpek Angel, otelin havuz başında dogo cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.     

Veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılan köpek, ilçedeki imkanların yetersiz olduğu bilgisi üzerine 200 kilometre uzaktaki Antalya'da bir hayvan hastanesine götürüldü. Burada acil ameliyata alınan Angel, 6 saat süren bir operasyon geçirdi. İki gün yoğun bakımda kalan köpek öldü.     

"KIZIMI KORUYAMADIM"

Köpeğinin ölümü üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Meryem Çıldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğini altı aylıkken sahiplendiklerini belirtti.     

Bütün tatillere köpekleriyle çıktıklarını ve hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını belirten Çıldır,  "Angel'ım melek oldu, ismi gibi melek oldu. Kızımı koruyamadım. Kendi kızlarıma da moral veremiyorum." diye konuştu.     

Erkan Çıldır ise üç kızı ve küçük evcil köpekleri ile birlikte tatil yapabilmek için Hollanda'dan Fethiye'ye geldiklerini belirterek, otelde köpeklerinin bağlı tutulması yönünde uyarıda bulunulduğunu anlattı.     

Tatilin ikinci gününde, havuz başında yattığı sırada köpeğinin de şezlonga bağlı olarak yanında durduğunu aktaran Erkan Çıldır, şöyle konuştu:     

"Bir anda büyük dogo cinsi köpek koşarak üstümüze doğru geldi. Onu uzaklaştırmak istedim ama o gücüyle köpeğimizi aldı ve parçaladı. Çok zor durumda kaldık. Araya başka bir müşteri daha girdi. O da kolundan ısırıldı."     

Yapılan ameliyata rağmen köpeklerinin öldüğünü anlatan Çıldır, "Altı kişi geldik, beş kişi geri döneceğiz. Çok zor bir durum. Yaşadığımız acıya kelimeler yetmiyor." dedi.     

Çıldır, başıboş olarak dolaştığını iddia ettiği dogo cinsi köpeğin otelin genel müdürüne ait olduğunu öne sürerek, jandarmaya şikayet dilekçesi verdiklerini söyledi.     

Çok sevdikleri köpekleri Angel'ın ölüsünü uçakla İstanbul'a gönderen Çıldır ailesi, köpeği Edirne'de bulunan hayvan mezarlığına gömeceklerini belirtti.     

"BİZ DE KURALLARI ÇİĞNEDİKLERİ İÇİN ONLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Fethiye'deki otelin gelen müdürü İlker Baylan, hayvan dostu bir otel olduklarını belirterek, misafirlerinin evcil hayvanlarıyla otellerinde kalabildiklerini dile getirdi.     

Otelin havuz başına ve restoranlarına hayvanların girmesinin yasak olduğunu ifade eden Baylan, şunları söyledi:     

"Kendileri uyarıldıkları halde havuz başına köpek getirmişler. Bize ait olan bir köpek, onun havlamasından ve görüntüsünden dolayı tahrik olmuş. Zincirini koparmış ve iki köpek arasında bir kavga olmuş. Herhangi bir şekilde personelimizin ya da burada çalışan birinin yapmış olduğu bir şey yok ortada. Yasak olan bir alana evcil hayvan indirdikleri için durum bundan ibaret."     

Otelde kalan pek çok tatilcinin evcil hayvanı olduğunu aktaran Baylan, "Köpekler birbirinden tahrik olmasınlar diye hayvanların havuz başına ve restoranlara inişi yasaktır. Adli süreç devam ediyor. Onlar bizden, biz de kuralları çiğnedikleri için onlardan şikayetçi olduk." sözlerine yer verdi.     

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