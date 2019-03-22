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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.03.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Minik Ege olayında flaş gelişme

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Minik Ege olayında flaş gelişme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 5,5 yaşındaki Ege Avcı’nın, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi’nde oksijen yerine 21 dakika boyunca azot gazı verilmesi sonucu serebral palsi (beyin felci) olmasıyla ilgili kusurlu bulunan anestezi uzmanı, anestezi teknikeri ve sağlık çalışanı için soruşturma izni çıktı. Savcılığın, 3 personelin şüpheli olarak ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Torbalı’da, ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı’nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Ege’ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince çocuğun kalbi durdu, beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen çocuk, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege’ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege’ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Hastanede kaldığı ilk 1 ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege’nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı’daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü. Tedavisi evinde sürdürülen ve bakımı annesi İpek Yeşilçam tarafından yapılan Ege’yi bir dizi kontrolden geçiren Torbalı Devlet Hastanesi uzman heyetince de küçük çocuğa yüzde 100 engelli raporu verildi.

Minik Ege olayında flaş gelişme

Olayın hemen ardından çocuğun annesi İpek Yeşilçam ile babası Ünal Avcı’nın, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasından sonra, bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanede bulunan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yaptıkları, bu nedenle de kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi.

Ancak bilirkişi raporuna, ailenin avukatları Emre Eyiol, Ahmet Sulak ve Eda Sulak itirazda bulundu. Avukatlar itirazlarında, anestezi sırasında kullanılan ve uzmanların incelediği drager cihazının verilerine yer verdi. Hastanın başında bulunan drager cihazının kurulması, işletilmesi ve verilerinin değerlendirmesinden sorumlu uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, tüm kusurların gözler önüne serildiği belirtildi. Buna göre, Ege’ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, anestezi maskesinin yüze tam oturtulmadığı, hastane yönetiminin de olayın üzerinden 1 gün geçtikten sonra durumu savcılığa bildirdiği ileri sürüldü. Ailenin avukatları, görevliler hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti. Ege’nin annesi İpek Yeşilçam, başka çocukların da aynı hataların kurbanı olmaması için sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Soruşturmayı yürüten Torbalı Savcılığı da, ameliyathanede görevli sağlık çalışanı, anestezi uzmanı ve anestezi teknikeri hakkında soruşturma izni istedi.

Minik Ege olayında flaş gelişme

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın olumlu görüş bildirmesi üzerine Torbalı Kaymakamlığı gerekli olan soruşturma iznini verdi. Savcılığın, şüpheli gördüğü 3 hastane personelinin ifadesine başvuracağı öğrenildi.

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