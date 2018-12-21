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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)
21.12.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

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Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki küçükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapılarak ormanlık alana bırakıldığı öne sürülen 11 sokak köpeği kurtarıldı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.

Dalaman Bülüşlü mevkiinde bulunan Hayvan Dostları Derneği Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yakınındaki ormanlık alandan geçen yolda baygın haldeki sokak köpeklerini gören bir vatandaş, durumu merkezin sorumlularına bildirdi. Veteriner ile birlikte alana giden HAYDOS ekibi, baygın halde bulunan sokak köpeklerini merkeze getirerek tedavi altına aldı. Sokak köpeklerinin Dalaman Tarım Açık Cezaevi’nde yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapıldıktan sonra ormana bırakıldığı belirlendi.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeklerin cezaevi veterineri tarafından anestezi yapılıp uyutularak ormana bırakıldığını öne sürüp, bu durumun kendilerini daha da üzdüğünü söyledi. Olayı bir vatandaşın haber vermesi üzerine öğrendiklerini belirten Dağdelen, "Çok şaşırdık. Apar topar olay yerine gittik. Gerçekten de köpekler baygın bir halde yolun üstünde yatıyordu. Köpeklerin bir yerden kasıtlı olarak toplanıp, anestezi verilip oraya getirildiğini öğrendik. Zaten veteriner hekimler de anestezi verildiğini onayladılar" dedi.

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı
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Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı
Olaydan yarım saat önce cezaevi aracını bakımevi girişinden hızlı bir şekilde ayrılırken gördüklerini anlatan Dağdelen, "Cezaevinin böyle bir şey yapacağı aklımıza bile getirmedik. Cezaevi veterinerini aradım, kendisine olayı anlattım. Kendisi olayı teyit etti. ’Hükümlülere saldırıyor, oradaki küçükbaş hayvanlara zarar veriyor’ dedi. Cezaevi veterineri zaten olayı kabul etti. Suç duyurusunda bulunacağız. Veteriner hekimlerin yeminleri vardır. Veteriner hekimler hayvanları bayıltıp dağ başına, ormana atmak için değil onları yaşatmak için vardır" diye konuştu.

Dağdelen, "Şöyle bir durum var; köpeklere yüksek dozda anestezi yapılmış. Malum kış ayındayız, vatandaşlar fark etmeseydi hepsi donup, ölebilirdi. Bazıları hala sersem gibi. Toplam 11 köpek bu durumda" dedi.

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Halen kontrol altında tutulan köpeklerin sağlık problemlerinin olmadığı bildirildi.

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