Anestezi nedir, kaç tür anestezi vardır?

Anestezi; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı=Anestezist tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır. Genel ve lokal anestezi olarak iki şekilde uygulanır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı; Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış, alanının teorik ve pratik tüm bilgileri ile donanmış, tekrar yaşama döndürme becerisini etkin bir şekilde yapabilen, ameliyat sonrası hasta bakımında yetkin, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen, bu bilgi ve becerisi ile hastanın/sizin ameliyat sürecinizi güvenle geçirmenize, sağlığınıza kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir.

Anestezi, kelime anlamı olarak "hissizlik, duyusuzluk" demektir. Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir. Ancak güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle anestezi uzmanı sizin her bakımdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar yaklaşık 150 yıldır anestezi ile yapılmaktadır ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile birlikte olmuştur.

Anestezi doktoru ameliyat öncesi sizi/hastayı muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle birlikte karar verecektir.

Kaç türlü Anestezi vardır?

Genel Anestezi:

Hastanın anestezi altında bilincinin tam kapalı/şuursuz olması demektir. Genel anestezi oluşturmak için kullanılan maddelere genel anestezikler adı verilir. Damardan verilenlere intravenöz, solunum yolu ile oksijen ile birlikte kullanılanlar inhalasyon anestezikleri olarak adlandırılır. Her hastanın özelliğine göre seçilebilecek çok sayıda anestezikler bulunmaktadır. Eskiden çok kullanılan ve anestezi ile özdeşleşmiş olan Eter son yıllarda kullanılmamakta, onun yerini modern tıp teknolojisi ile geliştirilen, çok daha iyi sonuçlar veren başka ilaçla almıştır.

Bölgesel Anestezi:

Vücudun bir kısmının; ( kol, bacak, göğüs vb. ) lokal anestezik adı verilen ilaçların iğne ile enjekte edilerek uyuşturulmasına "Bölgesel Anestezi" denilir. Spinal, epidural, sinir bloğu vb. gibi çeşitleri vardır.

Cerrahi işlem, vücudun sadece ameliyat edilecek kısmı uyuşturularak da yapılabilir.

Bölgesel anestezi diye adlandırılan bu uygulamaların epidural anestezi, spinal anestezi, bölgesel sinir blokları gibi çeşitleri vardır.

Operasyonun yerine göre belinizden, koltuk altından, boynunuzdan, kasığınızdan veya dizinizin arkasından bir iğne yardımıyla ilaç verilerek vücudun belirli bir bölgesi uyuşturulur.

Spinal Anestezi: Bel bölgenizden, omurlar arasından omuriliği çevreleyen zar bir iğne yardımıyla geçilerek ilaç verilir. Vücudun belden aşağısı tamamen hissizleşir, bacaklar hareketsiz hale gelir. İşlem sonrası 4-6 saat bacaklarda hareketsizlik devam eder.

Epidural Anestezi: Sırt veya bel bölgesinden, yine omurlar arasından bir iğne yardımıyla girilerek, omuriliği çevreleyen zarın önüne çok ince bir tüp (kateter) bırakılır. Anestezik ilaç bu tüp içerisinden verilerek hissizlik sağlanır. Spinalden farkı hareket kaybı genellikle gözlenmez.

Epidural-Spinal Kombine Anestezi: İki yöntemin bir arada olduğu uygulamalardır. İyi bir kas gevşekliğinin ve hareketsizliğin istendiği hastalarda spinal anestezi ile rahat bir cerrahi ortam yaratılırken, yerleştirilen Epidural kateter vasıtasıyla ameliyat sonrası ağrı kontrolü için ilaç verilir. Bu yöntem Sezeryanlarda sıklıkla tercih edilir.

Bölgesel Sinir Bloğu: Kol ve bacaklarda yapılan ameliyatlarda sıklıkla tercih edilir. Ameliyat yapılacak alana giden sinirlerin etrafına anestezik ilaç verilerek, o bölgede hissizlik ve hareketsizlik sağlanır.

Bölgesel anestezi uygulamaları sırasında hastalar uyanıktır, fakat bir örtü ile ayrıldığından cerrahi alanı göremezler. Genellikle hastalara damar yolundan sakinleştirici ilaçlar verilerek “Sedasyon” dediğimiz hafif uyku hali oluşturulur. Tüm bu yöntemlerde hissizlik ve hareketsizlik hali geçicidir. İlaçların etki süresi geçince, tüm fonksiyonlar normal haline geri döner. Bu işlemler lokal anestezi ile ağrısız olarak gerçekleştirilmektedir.

Lokal Anestezi:

Küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulmasıdır. Bu uygulamayı ameliyatı yapacak olan doktor yapabilir, ancak hastanın yaşamsal fonksiyonların takibi veya sakinleştirilme gereksinimi olduğunda lokal anestezi doktorunuz yine yanınızda olacaktır.