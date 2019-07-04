Anestezi bölümü nedir? Anestezi bölümü taban puanları ve iş imkanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılarak üniversite hayatı için adım atan gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tercih ve yerleştirme sürecini beklerken, bazı bölümlerin taban puanları, iş imkanları ve ders içeriklerini araştırmaya başladı. Sağlık sektörü alanında bir kariyer planlaması yapmak isteyen gençler, anestezi bölümü hakkında bilgi edinmek ve bölümün taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, anestezi bölümü nedir?
Anestezi son yıllarda oldukça revaçta olan bir bölüm, bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin bünyesinde yer alan bu bölümde eğitim 2 yılda tamamlanıyor. İşte, anestezi bölümü taban puanları ve iş imkanları ile bölüme ilişkin tüm detaylar...
Anestezi Programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim almaktadır. Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleriyle birlikte İngilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle desteklenmektedir. Yıl sonu (1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta) stajlarını bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ameliyathanelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Öğrenciler programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın birkısmı kendi üniversitemiz binyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır. Programdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.
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