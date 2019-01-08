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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.01.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Andrey Karlov suikasti davası başladı

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Andrey Karlov suikasti davası başladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin 13’ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan dava başladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hasan  Tunç, Hüseyin kötüce, Mustafa Timur Özkan, Ramazan Yücel, Ufuk Gül, Vehbi Kürşad  Akalın, Ayşe Söğüt, Sercan Başar ve Şahin Söğüt, tutuksuz sanıklar Bilal Dereli,  Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, olay sırasında  yaralanan Anıl Değer ve Leyla Gündoğan Karadağ ile sanık avukatları katılıyor.

Tutuklu sanıklar Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş, Kaan Bülbül  ve Salih Yılmaz'la ise duruşmada video konferans sistemi üzerinden bağlantı  kuruldu. Bir grup yabancı basın mensubunun da takip ettiği duruşmada, hazır  bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıkların kimlik tespitlerine  başlandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da  katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu  hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında  bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile birlikte 16  sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken, "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer  kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında, "terör amaçlı tasarlayarak  öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından  çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt  içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le İzmir Polis Meslek  Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer  aldığı kaydedilen 12 şüphelinin ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa  çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

İddianamede Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin  faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu,  suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde  bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

DAVANIN GÜLEN DIŞINDAKİ SANIKLARI ŞUNLAR:

Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak  Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza  Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı,  Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz,  Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk  Gül ve Vehbi Kürşad Akalın.

İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda  yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki müşteki olarak yer  almıştı.

Davanın Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da  arasında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda bulunuyor.

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