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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Banu ŞEN/İZMİR
18.07.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Mahkemede çarpıcı ifadeler: Koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazıyordu

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Mahkemede çarpıcı ifadeler: Koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazıyordu

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, büyükelçilik görevlileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı. Duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarından geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

“İFADEMİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ”

Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle başladı. Kilise cemaatinden olan tanıklardan duruşmaya Edremit’ten SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü. Alkan ifade verdikten sonra, Brunson’un kiliselere verdiği talimat ile hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü, Işık Kilisesi pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini kaydetti. Andrew Brunson’un özellikle PKK terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirdi: “Bir gün kilisedeki vaazında ‘Türkler ile Kürtler arasında savaş var’ ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor sormak istiyorum.”

“KİLİSE KOLTUKLARINA TÜRKLER OTURAMAZ YAZDILAR”

Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını da söylediği ifadesinde, “Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde ‘Türkler oturamaz’ yazısı yazmışlardı” dedi. Mahkeme Başkanı’nın neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Alkan, “O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden ‘Türkler oturamaz’ diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır. Kilisede toplantı da yaptıkları bir gizli oda vardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti” dedi. Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını da ifadesine ekledi.

"TANRI’YA YAKIN MI? ADANMIŞLIK VAR MI?"

Alkan’ın ifadesindeki iddialarını yalanlayan Andrew Brunson, “Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı’ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz” diye kaydetti.
Duruşmada diğer tanık ifadelerinin dinlenmesine devam ediliyor.

İSTENEN CEZA

Brunson, ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanyor.

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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