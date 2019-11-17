Andorra nüfusu kaç? Andorra harita üzerinde nerede?
Andorra, harita üzerindeki konum itibariyle Batı Avrupa'da yer almaktadır. İspanya ile Fransa arasında kalan Andorra, nüfusu itibariyle ülkemizde yer alan pek çok ilçeye tekabül etmektedir. Peki, Andorra nerede ve harita üzerinde nerede yer alıyor? İşte, Andorra hakkında bilinmesi gerekenler
Andorra, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden birisidir. İspanya ile Fransa arasında yer alan Andorra Prensliğinin denize kıyısı bulunmamaktadır. Turizm ile gelirini sağlayan Andorra, yılda 10 milyon civarı turist ağırlamaktadır.
Tarımsal alanda toprak alanının sadece %2'si ekilebilir olan ülkede tütün tarımı ağırlıktadır. Hayvancılık faaliyetinde yerli koyunların yetiştirildiği ülkenin imalat sanayisini sigara, puro ve mobilya üretimi oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde Avrupa Birliği ülkeleriyle doğrutan ihracat faaliyetinde bulunan ülkenin kendine ait bir para birimi bulunmayıp ülkeyi çevreleyen Avrupa Birliği ülkesi İspanya ve Fransa'nın para birimleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 1 Ocak 2002'den bu yana ülkede Avrupa Birliği'nin resmi para birimi euro da yaygın kullanıma sahiptir. Andorra, %100 istihdam gösteren, 2009 Haziran ayındaki istatistiklere göre, dünyanın en düşük işsizlik oranlarından birine sahip ülkedir.
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