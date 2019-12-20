Andolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı! AÖF Güz Dönemi Ara Sınav Sonucu sorgulama

14-15 Aralık'ta yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları 20 Aralık tarihinde açıklandı. Öğrencilerin not durumu değerlendirmeleri, üniversitenin sayfasından öğrenilecek. İşte, AÖF vize sınav sonuçları hakkında detaylar.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversite'nin ogin.anadolu.edu.tr adresinden açıklandı. Sınav sonucu değerlendirmeleri e posta adresi ve şifre girişleri ile sağlanacak. Sınav sonucu öğrenmek ekranını kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

,Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.