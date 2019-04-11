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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.04.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Anbean kamerada... Vatandaşlar havada böyle yakaladı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlarca havada yakalanması anbean kameralara yansıdı.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı seyretti. Bir süre sonra demir korkuluklara çıkan küçük çocuk, balkonun dışından kendini aşağı sarkıttı.

SEFERBER OLDULAR

Vatandaşlar ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağıya sarkıtan çocuğu görünce onu havada yakalamak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar aşağıda kollarını açıp beklerken bir kaç kişi ise merdivenden çıkıp eve gitmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, alt kattaki eve girmeye çalıştı. O evde de kimsenin olmaması üzerine herkes küçük çocuğu yere düşmeden havada yakalamak için kollarını açıp beklemeye başladı. 

VATANDAŞLAR HAVADA YAKALADI

Daha fazla tutunamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine çarpan çocuk, yere düşmeden aşağıdaki vatandaşlarca havada yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye götürülen çocuğun alt kattaki evin balkon demirine çarptığı için kaşında açılma olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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