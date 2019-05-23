Anayasa Mahkemesi’nden ret
GEZİ eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis davası açılan iş insanı Osman Kavala’nın avukatları, “Tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.
AYM 1’inci Bölüm, Kavala’nın 1 Kasım 2017’de tutuklanmasının ardından yapılan başvuru dosyasını 3 Nisan’da görüşerek Genel Kurul’a sevk etmişti. İki yıl sonra başvuruyu dün görüşen AYM, Kavala’nın tutuklanmasında hak ihlali görmedi. Kurul kararı 5’e karşı 10 üyenin oyuyla alındı. Kavala’nın bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörünün raporunda ise “Hakkında uygulanan tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla ilgili Kavala’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerektiği” değerlendirmesi yapılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle