Anayasa Mahkemesi'nden â€˜dilenciâ€™ kararÄ± 

ZabÄ±taya yakalanan ve Ã¼zerinden Ã§Ä±kan 26 Ã§eyrek altÄ±n, 12 Cumhuriyet altÄ±nÄ±, bir bilezik ve bin 633 liranÄ±n mÃ¼lkiyetinin kamuya geÃ§irilmesine karar verilen dilenci, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulunarak mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. YÃ¼ksek Mahkeme, baÅŸvurucunun mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine karar verdi.Â Â Â Â Â

Ä°zmir'in KarÅŸÄ±yaka ilÃ§esinde balon sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden bir kiÅŸi hakkÄ±nda KarÅŸÄ±yaka Belediyesi zabÄ±ta memurlarÄ± tarafÄ±ndan dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ±na dair tutanak dÃ¼zenlendi, Ã¼zerinden Ã§Ä±kan 26 Ã§eyrek altÄ±n, 12 Cumhuriyet altÄ±nÄ±, bir bilezik ve bin 633 liraya zabÄ±ta memurlarÄ±nca el konuldu.Â Â Â Â Â

Belediye EncÃ¼meni dilencilik kabahatini iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle baÅŸvurucuya 100 lira tutarÄ±nda idari para cezasÄ± verilmesine ve el konulan altÄ±n ile nakit paranÄ±n mÃ¼lkiyetinin kamuya geÃ§irilmesine karar verdi.Â Â Â Â Â Â

BaÅŸvurucu bu iÅŸleme karÅŸÄ± KarÅŸÄ±yaka 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi nezdinde itirazda bulundu. BaÅŸvurucu itiraz dilekÃ§esinde, dilencilik yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve balon satarak geÃ§imini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Hakimlik itirazÄ± reddetti.Â Â Â Â Â

KararÄ±n gerekÃ§esinde, yeminli tanÄ±k anlatÄ±mlarÄ±na itibar edildiÄŸi belirtilerek baÅŸvurucunun dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ± kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â Â Â Â Â

GÃ¶revlilerin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen yedi gÃ¼ndÃ¼r aynÄ± yerde dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen baÅŸvurucunun daha evvel de dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ±na ve bu iÅŸi meslek haline getirdiÄŸine iÅŸaret edilen kararda, bu sebeple sÃ¶z konusu mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dilencilikten elde edilen gelirle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kabul edildi.Â Â Â Â Â Â

BaÅŸvurucunun bu karara yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz da KarÅŸÄ±yaka 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince aynÄ± gerekÃ§elerle reddedildi. Â Â Â Â Â

Bunun Ã¼zerine dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸi, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.Â Â Â Â Â

MeÅŸru yollardan elde ettiÄŸini belirttiÄŸi altÄ±n ve nakit paranÄ±n, dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mÃ¼lkiyetinin kamuya geÃ§irilmesinden ÅŸikayet eden baÅŸvurucu, itirazlarÄ±nÄ±n derece mahkemelerince dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶sterdiÄŸi tanÄ±klarÄ±n dinlenilmediÄŸini ve etraflÄ± bir mali durum araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu gerekÃ§elerle mÃ¼lkiyet ve adil yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Â Â Â Â

BaÅŸvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi, baÅŸvurucunun, AnayasanÄ±n 35. maddesinde gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine karar verdi.Â Â Â Â Â

GEREKÃ‡EDENÂ Â Â Â Â

YÃ¼ksek Mahkemenin gerekÃ§esinde, somut olayda baÅŸvurucunun el konularak, mÃ¼lkiyetinin kamuya geÃ§irilmesine karar verilen nakit para ve ziynet eÅŸyasÄ±nÄ±n mÃ¼lk teÅŸkil ettiÄŸinde kuÅŸku bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â Â Â Â Â

AnayasanÄ±n 35. maddesinde mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z bir hak olarak dÃ¼zenlenmediÄŸi, bu hakkÄ±n kamu yararÄ± amacÄ±yla ve kanunla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±labileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hatÄ±rlatÄ±lan gerekÃ§ede, AnayasanÄ±n 13. ve 35. maddeleri uyarÄ±nca mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ancak kamu yararÄ± amacÄ±yla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±labildiÄŸine iÅŸaret edildi.Â Â Â Â Â

SuÃ§larla ve kabahatlerle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde el koyma, mÃ¼sadere veya mÃ¼lkiyetin kamuya geÃ§irilmesi gibi tedbirlerin Ã¶nemli ve gerekli birer araÃ§ olduÄŸu vurgulanan gerekÃ§ede, somut olayda da dilencilik kabahatiyle mÃ¼cadele amacÄ±yla bu kabahatten kazanÃ§ elde edilmemesi iÃ§in el koyma ile mÃ¼lkiyetin kamuya geÃ§irilmesi tedbirlerinin uygulandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

BÃ¶ylelikle kabahatle mÃ¼cadelede caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve yeni kabahatlerin iÅŸlenmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesinin hedeflendiÄŸi ifade edilen gerekÃ§ede, "MÃ¼dahalenin kamu yararÄ±na dayalÄ±, meÅŸru bir amacÄ±nÄ±n olduÄŸu kuÅŸkusuzdur." denildi.Â Â Â Â Â

GerekÃ§ede, mÃ¼lkiyet hakkÄ±na yapÄ±lan bir mÃ¼dahalenin AnayasanÄ±n 13. ve 35. maddelerine gÃ¶re Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olabilmesi iÃ§in her ÅŸeyden Ã¶nce Ã¶ngÃ¶rÃ¼len kamu yararÄ± amacÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeye elveriÅŸli olmasÄ±nÄ±n zorunluluÄŸuna iÅŸaret edildi.Â Â Â Â Â

MÃ¼dahalede bulunulurken ilgili kamu yararÄ± amacÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeye en uygun aracÄ±n seÃ§ilmesi gerektiÄŸi, hangi araÃ§larÄ±n tercih edileceÄŸinin ise Ã¶ncelikli olarak daha isabetli karar verebilecek konumda olan ilgili kamu makamlarÄ±nÄ±n yetkisinde bulunduÄŸu kaydedildi. GerekÃ§ede, bu nedenle hangi aracÄ±n tercih edileceÄŸinin belirlenmesi hususunda idarelerin belli Ã¶lÃ§Ã¼de takdir yetkisi bulunduÄŸu belirtildi.Â Â Â Â Â

Somut olayda mÃ¼lkiyetin kamuya geÃ§irilmesi yoluyla yapÄ±lan mÃ¼dahalenin kabahatten gelir veya mal varlÄ±ÄŸÄ± elde edilmemesi yÃ¶nÃ¼ndeki amacÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in elveriÅŸli bir araÃ§ olduÄŸunda tereddÃ¼t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi gerekÃ§ede, mÃ¼lkiyetin kamuya geÃ§irilmesi yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸvurucunun Ã¼zerinden Ã§Ä±kan ziynet eÅŸyasÄ± ve nakit para yÃ¶nÃ¼nden uygulandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â Â Â Â Â

Sulh Ceza HakimliÄŸince anlatÄ±mlarÄ±na itibar edilen tanÄ±k beyanlarÄ± ile olay tutanaÄŸÄ±na gÃ¶re, baÅŸvurucunun kendisini acÄ±ndÄ±rarak para istemek suretiyle dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi kanaatine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan gerekÃ§ede, baÅŸvurucunun yaklaÅŸÄ±k bir hafta arayla aynÄ± yerde dilencilik yaparak geÃ§imini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± nakit para ve ziynet eÅŸyasÄ±nÄ±n da dilencilikten elde edildiÄŸinin kabul edildiÄŸi belirtildi.Â Â Â Â Â

"KARARLARIN KEYFÄ° OLDUÄžU SÃ–YLENEMEZ"Â Â Â Â Â



BaÅŸvurucunun, kendisine yeterli imkan da tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± halde bu kanaatin aksini ispatlayan yeterli ve somut bir delil sunamadÄ±ÄŸÄ±, derece mahkemelerinin kararlarÄ±nÄ±n keyfi olduÄŸu veya bariz bir takdir hatasÄ± iÃ§erdiÄŸinin sÃ¶ylenemeyeceÄŸi vurgulandÄ±.Â Â Â Â Â

BaÅŸvurucunun yalnÄ±zca dilencilik kabahatini iÅŸlendiÄŸinin kamu makamlarÄ±nca tespit edildiÄŸi sÄ±rada yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ziynet eÅŸyasÄ± ve nakit parasÄ±na el konularak mÃ¼lkiyetinin kamuya geÃ§irilmesine karar verildiÄŸi ifade edilen gerekÃ§ede, ÅŸunlar kaydedildi:Â Â Â Â Â

"Buna gÃ¶re baÅŸvurucunun baÅŸkaca bir geliri veya mal varlÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±larak ayrÄ±ca bir yaptÄ±rÄ±m veya tedbir uygulanmasÄ± yoluna da gidilmemiÅŸtir. Bu durumda baÅŸvurucu, dilencilikten elde ettiÄŸi gelirin Ã¼zerinde bir mÃ¼lke el konulduÄŸunu gÃ¶steren somut bir delil de sunamadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayete konu mÃ¼lkiyetin kamuya geÃ§irilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki mÃ¼dahalenin, korunan hukuki menfaat ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±k bir orantÄ±sÄ±zlÄ±k iÃ§ermediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸvurucunun iÅŸlediÄŸi kabul edilen kabahatin sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilecek durumda olduÄŸu ve ÅŸikayet ettiÄŸi mÃ¼dahaleye ise kendi aÄŸÄ±r kusuruyla yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r.Â Â Â Â Â Â

Bu itibarla dilencilik kabahatinden elde edildiÄŸi gerekÃ§esiyle baÅŸvurucunun yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ziynet eÅŸyasÄ±nÄ±n ve nakit parasÄ±nÄ±n mÃ¼lkiyetinin kamuya geÃ§irilmesi ÅŸeklindeki mÃ¼lkiyet hakkÄ±na yapÄ±lan mÃ¼dahalenin, AnayasanÄ±n 13. ve 35. maddelerinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼vencelerin somut olayda gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle iÃ§erdiÄŸi kamu yararÄ± amacÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸvurucuya ÅŸahsi olarak aÅŸÄ±rÄ± bir kÃ¼lfet yÃ¼klemediÄŸi deÄŸerlendirilmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla baÅŸvurucunun mÃ¼lkiyet hakkÄ± ile mÃ¼dahalenin kamu yararÄ± amacÄ± arasÄ±nda olmasÄ± gereken adil dengenin bozulmadÄ±ÄŸÄ± ve mÃ¼lkiyet hakkÄ±na yapÄ±lan mÃ¼dahalenin Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olduÄŸu sonucuna varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."Â Â Â Â Â

Â

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR