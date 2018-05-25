Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Anayasa Mahkemesi'nden Akın İpek kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden Akın İpek kararı

    AA
    25.05.2018 - 17:58 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörü olmakla suçlanan Koza Holding eski sahibi firari Hamdi Akın İpek'in bireysel başvurusunda ihlal olmadığına karar verdi.

    FETÖ çatı davasının firari sanığı, Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. İpek'in bireysel başvurusu, Anasaya Mahkemesi İkinci Bölümünce ele alındı.

    Yüksek Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" buldu.

    Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını ise "kabul edilebilir" bulan heyet, yaptığı inceleme sonunda, İpek'in mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
    Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünün gerekçesi daha sonra yazılacak.

    FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri