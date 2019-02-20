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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.02.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni

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Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YSK Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Anayasa Mahkemesinde yemin töreni


Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye Yıldız Seferinoğlu, konukları kapıda karşıladı.
Törende konuşan Arslan, Seferinoğlu'nun engin tecrübesiyle Anayasa Mahkemesine katkılar yapacağına inandığını dile getirdi.

Evrensel bir uygulama olan kamusal görev ifa eden kişilerin yemin etmesinin bir sadakat ve taahhüt beyanı olduğunu aktaran Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken, Anayasayı ve temel hak ve hürriyetleri koruyacaklarına söz verdiklerini belirtti.

Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasada ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinde yemin töreni

"DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK"

Anayasa Mahkemesine tanınan bireysel başvuru hakkının temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milat olduğunu ifade eden Arslan, "Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur." dedi.

Başkan Arslan, bu önemli kurumu hukuk sistemine kazandırmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Anayasa Mahkemesinin artan iş yüküne rağmen bireysel başvuruları makul sürede sonuçlandırmaya gayret gösterdiğine işaret eden Arslan, "23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinde yemin töreni

Arslan, geçen yıl mahkemeye 38 bin civarında başvuru yapıldığını, aynı yıl içinde 35 bin başvurunun sonuçlandığını aktardı.

Hedeflerinin bu oranı yüzde yüze çıkarmak olduğunu belirten Arslan, "Çünkü önümüzde 40 bin civarında derdest bireysel başvuru dosyası var. Hedefimiz bu başvuruları mümkün olduğu kadar makul süre içinde sonuçlandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin önünde yoğun iş yükü ve tamamen yeni olan hukuksal kurumlarla ilgili ilkeler geliştirme gibi bazı zorluklar bulunduğunu anlatan Zühtü Arslan, şöyle devam etti:
"Ancak tüm zorluklara rağmen Anayasa Mahkemesi, norm denetiminde ve bireysel başvuruda 2012'den bu yana istikrarlı bir şekilde hak eksenli yaklaşımını devam ettirmektedir. Hak eksenli yaklaşım, temel hak ve hürriyetleri esas alan insanı yaşatma paradigmasına dayanmaktadır.

Anayasa Mahkemesinde yemin töreni

Anayasa Mahkemesi olarak, Mevlana'nın pergel metaforundan mülhem, bir ayağımız bu toprakların değerlerinde sabit, diğer ayağımızla tüm dünyaya açılarak anayasal adaletin tesisi için çaba gösteriyoruz. Anayasanın ve temel hak ve hürriyetlerin tam olarak korunduğu, karşılaştırmalı anayasa yargısında iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan ideal bir anayasallık denetiminin derdini ve arzusunu taşıyoruz. Zira biliyoruz ki etkili bir anayasallık denetimi demokratik hukuk devletinin varlığını devam ettirmesinde hayati bir işlev görmektedir."
Başkan Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından yemin törenine geçildi. Öz geçmişi okunan yeni üye Seferinoğlu yemin etti. Seferinoğlu'na kisvesi Başkan Arslan tarafından giydirildi.

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