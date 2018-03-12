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    Anaokulundaki skandalda flaş karar!

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    12.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Tuzla’daki özel bir anaokulunda kız ve erkek çocuklarının yarı çıplak halde topluca tuvalete götürülmesi ve çocukların öğretmenler tarafından dövülmesi görüntülerini ortaya çıkartan Zeynep Atasever hakkında, okul sahibinin şikâyetiyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeynep Atasever’in görüntüleri kötü muamele ve şiddet eylemlerini ortaya çıkartmak için çektiğini belirtti.  Tuzla’daki anaokulu görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından veliler okul sahibi Güler Mert’ten şikâyetçi olmuştu. Güler Mert ise görüntüleri çeken eski anaokulu çalışanı ve veli Zeynep Atasever’den şikâyetçi oldu. Güler Mert okula ve kendisine kumpas kurulduğunu, görüntülerin hukuka aykırı şekilde kayıt edilerek yayıldığını iddia etti.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Murat Dizle Zeynep Atasever hakkındaki soruşturmayı takipsizlik kararı vererek kapattı. Takipsizlik kararında, Zeynep Atasever’in kastının küçük çocuklara uygulanan şiddet ve kötü muamele eylemlerini ortaya çıkarmak olduğu, çocukların velilerinin de bu gizlice kayda alma eylemi ile ilgili şikâyetlerinin bulunmadığı anlatıldı.

    Etiketler: anaokulu , skandal , çıplak , tuzla , zeynep atasever , gündem
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