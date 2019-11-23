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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)
23.11.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Anaokulundaki skandal olayın ardından flaş gelişme

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Anaokulundaki skandal olayın ardından flaş gelişme

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2.5 yaşındaki çocuğun 2 akranı tarafından şiddet gördüğü anaokulunun geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Küçük kızın ailesinin avukatı Tansel Akdoğan, "Olayın yaşandığı okul geçici olarak kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Buca'daki diğer anaokullarında geniş çaplı bir araştırma başlattı" dedi.

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda, 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler, kızının kan kustuğunu söyledi.

Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti.

Bu durumu soran anneye, öğretmenler "Görmedik" yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı.

Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü.

Bunun üzerine anne D.Ş. şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma genişletilirken küçük kızın ailesinin avukatı Tansel Akdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayı duyar duymaz Buca'daki anaokullarına yönelik geniş çaplı bir araştırma başlattığını söyledi.

Olayın yaşandığı okulun geçici olarak kapatıldığını, diğer okullarda da teftişlerin sürdürüldüğünü anlatan Akdoğan, "Olayın yaşandığı gün Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'nde gerekli ifadeler alınmıştı. Pazartesi kati raporu alacağız.

Aile şikayetçi oldu, emniyet aşamasındaki ifadeler tamamlandı. Çocukta kalıcı bir hasar var mı?  Bunun için rapor alacağız. Darp konularında önce geçici rapor verilir. Kati raporda ise organlarda hasar var mı yok mu buna göre süreç işler.

Organ ya da uzuv kaybı varsa ona göre cezai sorumluluk değişir. Evraklar başsavcılığa intikal ettikten sonra cezai soruşturma devam edecek" dedi.

Anaokulunda inanılmaz olay 2.5 yaşındaki çocuğa yaşıtlarından dayak
Anaokulunda inanılmaz olay! 2.5 yaşındaki çocuğa yaşıtlarından dayak



'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN  SUÇLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

İddiaların ihmale yönelik olduğunu vurgulayan avukat Akdoğan, çocukların yaptıkları eylemin sonucunu fark edebilecek durumda olmadığına dikkat çekerek "Çocuklar hepimizin hassas noktası. Hiçbirinin zarar görmelerini istemiyoruz.

Muhakkak aileler de sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Diğer ailelerle işbirliği içinde olabiliriz. Ama çocuklarımız için kesinlikle herhangi bir suçlama söz konusu değil. Biz çalışanlar, öğretmenler, yöneticiler hatta hizmetlilerin ihmali olduğu görüşündeyiz.

Bu nedenle şikayetimizi yaptık. Taraf olduğumuz konu budur" diye konuştu.

Okul yöneticilerinin olayın yaşandığı gün hastaneye geldiğini ancak daha sonra kendilerine ulaşmadıklarını bildiren Akdoğan, "Bu üç çocuğun da bu süreci sağlıklı geçirmesi ve üzerlerinde travmatik etki kalmaması gerekir. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

Hiçbir görüntünün paylaşılmasını istemiyoruz. Böyle konular çocuklar üzerinde etki bırakabilir. Çocukların hakkında kötü yorum yapılıyor. Kesinlikle çocukların bir kabahati yok" dedi.

Diğer iki çocuğun ailelerinin de anne D.Ş'yi aramadığını kaydeden avukat Akdoğan, "Çekiniyor olabilirler ama benimle dahi irtibata geçen olmadı. Bir geçmiş olsun demeleri, ailenin bu süreci daha az hasarlı atlatmalarını sağlayabilirdi" şeklinde konuştu.

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