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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (AA)
01.03.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Anaokulundaki karanlık oda skandalı ile ilgili inceleme başlatıldı

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Anaokulundaki karanlık oda skandalı ile ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de özel anaokulunda görevli öğretmenin, öğrencileri yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapattığı iddiasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka ilçesindeki özel anaokulunda yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle çocukların öğretmenleri tarafından karanlık odaya kapatıldığı iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Öğrenci velileri, özel anaokulunda görevli öğretmenin, çocukları yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapatarak cezalandırdığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, bir öğrencinin doğum günü için okulda bulunan veli, öğretmen T.K'nin arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A'yı kucağına alıp karanlık odaya kapatmasını cep telefonuyla kaydetti.

Bu anlara şahit olan velinin haber verdiği B.A'nın anne ve babası, görüntülerle savcılığa giderek öğretmen ve okul idarecilerinden şikayetçi oldu.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anaokulunda karanlık oda skandalı Kamera kaydıyla ortaya çıktı
Anaokulunda karanlık oda skandalı! Kamera kaydıyla ortaya çıktı
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