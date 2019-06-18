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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anaokulunda istismar... İngiliz öğretmen kaçtı

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Anaokulunda istismar... İngiliz öğretmen kaçtı

Istanbul International Community School’un Marmara kampusunda eğitim gören 5 yaşındaki kız öğrenci E.K.’nın kafasındaki şişlikten şüphelenen anne E.K. ve baba M.K. kızlarının anlattıkları karşısında dehşete düştü. Öğretmeni Rebecca Kate Richardson’ın kafasına vurduğunu ve tuvalette kendisini istismar ettiğini anlatan E.K.’nın vücudunda darp ve istismar bulgularına rastlandı.

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan İstanbul International Community School’un Marmara kampusunda anasınıfında okuyan 5 yaşındaki kız öğrenci E.K. sınıf öğretmeni Rebecca Kate Richardson (49) tarafından darp ve istismar edildi. 22 Ocak’ta yaşanan olayda kızının davranışından şüphe duyan anne E.K. sorduğu sorulara aldığı cevapların ardından harekete geçti. Aile öncelikle özel bir hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından öğretmenden şikâyetçi oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadelere göre mağdur E.K., öğretmeninin sürekli kendisine ve arkadaşlarına kötü davrandığını, kafasına, koluna, eline vurduğunu ve tuvalete gittiğinde cinsel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Anne E.K. ise verdiği ifadede kızının küfür ettiğini, bunu nereden öğrendiğini sorduğunda ‘Öğretmenim’ cevabını aldığını, kızının düzenli aralıklarla başında şişliklerin olduğunu, kızına sorduğunda öğretmeni tarafından yapıldığını anladığını söyledi. Adli tıp incelemesinin ardından verilen raporda ise çarpıcı gerçekler yer aldı. E.K.’nın bedeninde istismar bulgularına rastlandı.

Anaokulunda istismar... İngiliz öğretmen kaçtı

Rebecca Kate Richardson

ADLİ KONTROL ŞARTI YOK

Richardson ifadesinde 2013 yılından itibaren görev yaptığını, hiçbir zaman öğrencisiyle baş başa kalmadığını, her zaman da yanında iki yardımcı öğretmen olduğunu, öğretmenlerin öğrenciyle temasının okul yönetimi tarafından yasaklandığını ve tuvalet sırasında hiçbir öğrenciye yardım etmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Eylül ayında başlayacak davanın iddianamesinde cinsel istismar hakaret ve kasten basit yaralama suçu oluştuğu belirterek Richardson’ın cezalandırılması istendi. İfadesinin ardından adli kontrol şartı getirilmeksizin serbest bırakılan Rebecca Kate Richardson ise bir süre sonra yurtdışına çıktı. Öte yandan okulun web sitesinde öğretmenin bilgileri yer almaya devam ediyor.

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