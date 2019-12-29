Anaokulunda çocuğa istismar iddiasına jet beraat çift itiraz

İSTANBUL’da yaşayan 4 yaşındaki M.’nin ailesi, çocuklarının Nişantaşı FMV Işık Anaokulu’nda cinsel istismara uğradığı iddiasıyla okulun temizlik görevlisini şikâyet etti. Savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Gelen raporda çocuğun şikâyeti doğrultusunda vücudunun özel bölgelerinde ekimozlar tespit edildi. Çocuk da kendisini istismar etmekle suçladığı temizlik görevlisini teşhis etti. Bunun üzerine şikâyet edilen temizlik görevlisi E.A. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla dava açıldı.

‘KAYITLARI İNCELEDİK’

Davanın ilk duruşması 17 Aralık’ta, 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık E.A. suçlamaları reddetti. Çocukla herhangi bir şekilde temasının olmadığını söyledi. Okulun avukatı da müdahillik talebinde 134 yıllık bir kurum olduklarını belirterek “Hayal ürünü iddialarla müvekkilim ve çalışanları ithamlara maruz bırakıldı. Konuyu araştırdık. Karşı tarafa randevu verdik ancak çocuğun ailesi buluşmaya gelmedi. Kamera kayıtlarını inceledik, sanık ile mağdurenin eşleştiği anı göremedik” ifadesini kullandı. Sanık avukatı da “Oyun oynarken herhangi bir yere çarpmış da olabilir” dedi. Savcılık çocuğun ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek sanığın beraatını istedi. Mahkeme de sanığın ‘atılı suçu işlediği sabit olmadığından’ beraat kararı verdi.

‘ACELEYİ ANLAMADIK’

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kararı temyiz etmek için başvuru yaptı. Ailenin avukatı Zeynep Serim ise karara tepki göstererek şunları söyledi: “Bu jet hızla verilmiş bir karar. Mahkemenin bu acelesini anlayamadık. Talep ettiğimiz delillerin mahkeme tarafından toplanarak, maddi gerçeğin ceza hukuku usullerine uygun bir şekilde ortaya çıkarılması gerekirdi. Ayrıca okulun müdahale talebindeki beyanları sanığı müdafaa eder nitelikte. Sanığın avukatı gibi davrandılar.”