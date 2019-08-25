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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Anaokulları ne zaman açılıyor? MEB'den okulların açılacağı tarih açıklaması!

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Anaokulları ne zaman açılıyor? MEB'den okulların açılacağı tarih açıklaması!

Anaokulları ne zaman açılıyor sorusu, ağustos ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çocuklarının ne zaman okula başlayacağını merak eden birçok vatandaş, anaokulları ne zaman açılacak sorusuna alacakları cevaba göre hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, anaokuları ve diğer öğrenciler için okullar ne zaman açılacak? İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı

Anaokulları ne zaman açılacak sorusu son günlerde birçok velinin gündeminde yer almaya başladı. Anaokulları ve okullar ne zaman açılacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek birçok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hususta yaptığı açıklamaları merak ediyor. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Anaokulları ve okul öncesi eğitim sınıfları, uyum haftası dolayısıyla 5-6 Eylül tarihinde uyum eğitimi için hazır bulunacak. 9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri de 5-6 Eylül tarihinde ilk dersler için hazır olacak.

Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. 

25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. 

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. 

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

"OKULLARDA ZORUNLU KAYIT PARASI OLAMAZ"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bazı devlet okullarında velilerin ‘kayıt parası’ vermeye zorlandığı iddialarına ilişkin, “Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi. Daha önce, ‘bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği’ iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını hatırlatan Gençoğlu, şunları söyledi: “Velilerimiz e-Okul’da çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu gördüklerinden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler götürülerek yapılan bir kayıt süreci söz konusu değil. O nedenle zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum da söz konusu olamaz. Başlatılan inceleme ve soruşturma süreçleri de devam ediyor. Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Velilerimiz, kayıt parası konusundaki şikayetleri için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edebilir. Tabii, velilerimizin gönüllü olarak yapacağı bağışların hukuki bir çerçevesi var. Okul Aile Birliği Yönetmeliği buna müsaade ediyor. Velilerimiz, makbuz karşılığında okul ve okul aile birliği yöneticilerine gönüllü olarak bağışta bulunabilir.” 

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