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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Anaokulları ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

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Anaokulları ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Eylül ayının ilk haftasının ortalarına gelinmesiyle beraber, anaokulları ne zaman açılacak sorusu, velilerin gündeminde yer almaya başladı. Okul alışverişini sürdüren vatandaşlar, anaokullarının açılacağı tarihe göre hazırlıklarına devam edecek. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, o konu hakkında merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçmiş yıllarda uygulamaya geçilen okula uyum haftası kapsamında, anaokulları ve okul öncesi eğitim sınıfları, eğitim öğretime erken başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala, milyonlarca veli, bu yıl okula uyum haftasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, MEB 2019 2020 takvimine göre anaokullarının başlayacağı tarihe ilişkin bilgiler.

Anaokulları ve okul öncesi eğitim sınıfları, uyum haftası dolayısıyla 5-6 Eylül tarihinde uyum eğitimi için hazır bulunacak. 9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri de 5-6 Eylül tarihinde ilk dersler için hazır olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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