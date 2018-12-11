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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin) (DHA)
11.12.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Anamur’u hortum ve fırtına vurdu, milyonlarca liralık hasar var

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Anamur’u hortum ve fırtına vurdu, milyonlarca liralık hasar var

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ve ortaya çıkan hortum, seraları yerle bir ederken milyonlarca liralık hasar oluşturdu.

İlçede dün gece yağışın ardından bugün de fırtına ve hortum çiftçiyi vurdu. Fırtına ve hortum Koçu mevkiinden başlayarak Güleç Mahallesi arasında kalan muz ve çilek seralarının yerle bir etti.

TEDAŞ'ın Güleç, Sarıdana, Kükür mahalleleri grup hattındaki elektrik tellerini de kopardı. Ekipler, grup hattında meydana gelen hasarı gidermek için yoğun bir gayret gösterdi.

Anamur’u hortum ve fırtına vurdu, milyonlarca liralık hasar var
Bu arada Anamur Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Ziraat Odası, bölgede inceleme başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Türe, geçtiğimiz hafta Demirören Mahallesi’ni vuran hortumun bir benzerinin yeniden yaşandığını belirterek, "İlçemiz Emirşah ve Güleç mahallelerimizde şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklı üreticilerimizin ciddi kayıpları olmuştur. Belediye olarak bölgemizin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini talep edip, zararlarının karşılanması için yasal süreci başlatıyoruz" dedi.

Anamur’u hortum ve fırtına vurdu, milyonlarca liralık hasar var
Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş zararın karşılanması için sigortalatmaları konusunda sera sahiplerini bir kez daha uyardı.

Aynı bölgede 3 yıl önce de hortum meydana gelmiş ve yaklaşık 5 milyon liralık zarara neden olmuştu.

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