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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Anahtar partiyiz’

Hande Fırat
Hande Fırat
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande Fırat
Hande Fırat
hfirat@hurriyet.com.tr
‘Anahtar partiyiz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anahtar parti olmaları nedeniyle sürekli AK Parti ile temas konusunun gündeme geldiğini söyledi.

Akşener, Ankara medyasının kadın yöneticileriyle buluşmasında şu mesajları verdi:

İŞBİRLİĞİNİN DEVAMI

“Güçsüze karşı; kadına, çocuğa, hayvana şiddet var. Çözüm için dört ana başlık üzerinde çalışıyoruz. Birincisi sosyal boyutu; aileden itibaren eğitim gibi başlıkları içeriyor. İkincisi ekonomik boyut. Devlet kurumlarının şiddete bağlı boşanmış kadınlara iş sağlaması, iş bulana kadar asgari ücret bağlanması üzerinde duruyoruz. Üçüncü aşama yargı boyutu; kanunların güçsüz gruplar için caydırıcı olmasını içeriyor. Sonuncusu ise asayiş boyutu. Kadına bilezik, erkeğe kelepçe uygulaması üzerinde çalışıyoruz.

- (İttifaklar) Millet ittifakı Türkiye’ye nefes aldıran sonuçlar çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin artık işlemediğini ve Sayın Erdoğan’ın da bunu gördüğünü düşünüyorum. ‘Oyumla değiştirebilirim’ umudunu kimsenin elinden almaya da hakkımız yok.

- (Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf) Siyasi nezaket dışında konumlandırılacak bir fotoğraf değil. Siyasi partiler arasında mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur. (Var mı bir mesajlaşma?) Hayır, yok. Biz anahtar partiyiz. O nedenle çekiştirilmek çok doğal. 

- (MHP lideri Bahçeli’nin ‘Dönün’ çağrısı) Kendi beyanından anlaşılıyor ki, vekillerimizden dönüş yok. Bahçeli’nin temennisidir.

ANNELERİN HAKLARI

- (Diyarbakır anneleri açıklamasına eleştiriler) Klasik çarpıtma. Annelerin eylemine karşı tek kelime yok. Çocuklarını istemek onların hakkı. Benim işaret ettiğim şu; HDP il başkanlığının önündeki annelerin müracaat edecekleri yer savcılıktır, karakoldur. Buralara müracaat edip de bir sonuç alınamadıysa, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır.”

 

Hande Fırat
Hande Fırat
hfirat@hurriyet.com.tr
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