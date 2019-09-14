‘Anahtar partiyiz’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anahtar parti olmaları nedeniyle sürekli AK Parti ile temas konusunun gündeme geldiğini söyledi.
Akşener, Ankara medyasının kadın yöneticileriyle buluşmasında şu mesajları verdi:
İŞBİRLİĞİNİN DEVAMI
“Güçsüze karşı; kadına, çocuğa, hayvana şiddet var. Çözüm için dört ana başlık üzerinde çalışıyoruz. Birincisi sosyal boyutu; aileden itibaren eğitim gibi başlıkları içeriyor. İkincisi ekonomik boyut. Devlet kurumlarının şiddete bağlı boşanmış kadınlara iş sağlaması, iş bulana kadar asgari ücret bağlanması üzerinde duruyoruz. Üçüncü aşama yargı boyutu; kanunların güçsüz gruplar için caydırıcı olmasını içeriyor. Sonuncusu ise asayiş boyutu. Kadına bilezik, erkeğe kelepçe uygulaması üzerinde çalışıyoruz.
- (İttifaklar) Millet ittifakı Türkiye’ye nefes aldıran sonuçlar çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin artık işlemediğini ve Sayın Erdoğan’ın da bunu gördüğünü düşünüyorum. ‘Oyumla değiştirebilirim’ umudunu kimsenin elinden almaya da hakkımız yok.
- (Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf) Siyasi nezaket dışında konumlandırılacak bir fotoğraf değil. Siyasi partiler arasında mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur. (Var mı bir mesajlaşma?) Hayır, yok. Biz anahtar partiyiz. O nedenle çekiştirilmek çok doğal.
- (MHP lideri Bahçeli’nin ‘Dönün’ çağrısı) Kendi beyanından anlaşılıyor ki, vekillerimizden dönüş yok. Bahçeli’nin temennisidir.
ANNELERİN HAKLARI
- (Diyarbakır anneleri açıklamasına eleştiriler) Klasik çarpıtma. Annelerin eylemine karşı tek kelime yok. Çocuklarını istemek onların hakkı. Benim işaret ettiğim şu; HDP il başkanlığının önündeki annelerin müracaat edecekleri yer savcılıktır, karakoldur. Buralara müracaat edip de bir sonuç alınamadıysa, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır.”
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