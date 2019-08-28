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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu! Van mavisi 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

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Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu! Van mavisi 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıl önce kullanılmış Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu.

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  • Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu
  • Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu
  • Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu
  • Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan, süslemeleriyle ve önemli buluntularıyla dikkat çeken Ayanis Kalesi'nde 30 yıl önce başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Taş ve kerpiç işçiliğinin yanı sıra tapınak bölümündeki süsleme ve surlardaki kabartmalarla dünya üzerindeki en önemli ve özel Urartu tapınaklarından biri olan Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmaları, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülüyor. Bu yıl tapınağın arka bölümünde devam eden onarım sırasında arkeolojik literatüründe ‘Mısır mavisi’, Urartu arkeologları tarafından da ‘Van mavisi’ olarak tanımlanan boyaya rastlandı. Analizleri yapılan turkuaz mavisi boyanın, Anadolu’nun ilk sentetik boyası olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi’nin Urartular için özel bir yapı olduğunu belirtti. Yapının ayrıntılı olarak mimarisinin detaylarını ortaya koyduklarını ifade eden Prof. Dr. Işıklı, “Son 5 yıllık çalışmalarımız sırasında büyük bir mekanın mirasını ortaya koymaya ve onarımını yapmaya çalıştık. Onarımının büyük bir kısmını kerpiç mimarinin boyalı sur duvarları oluşturdu. Boyalı duvarlarda daha önce de varlığını tespit ettiğimiz bazı ayrıntılar söz konusudur. Bütün bu salonun içi sıvanmış ve boyanmıştı. Olasılıkla büyük oranda mavi bir boyayla boyanmıştı. Mavi Van yöresi için her zaman özel bir renk olarak karşımıza çıkmıştır. Büyük olasılıkla bu turkuaz mavisini Van Gölü’nden esinlenerek tercih edildiğini biliyoruz. Ancak izlenimiz 2 bin 700 yıl önce Ayanis Kalesi’nde de görebiliyoruz” dedi.

“Boyanın analizlerini yaptık”

Onarım sırasında rastladıkları boyanın analizlerini yaptıklarını dile getiren Işıklı, “Bu boyanın analizini yaptırdık. Bu boya aslında bir başka açıdan da çok önemlidir. Boya 10 binlerce yıl önce insanlar tarafından kullanıyor. Tapınaklarda ve değişik alanlarda kullanıyorlar. Bu boyaların hepsi de doğal boyalardı. Bu ya kök boylardan ve ya doğada buldukları renkli taşlardan oluşturulan boyalardı” diye konuştu.

“‘Van mavisi olarak tanımlamamız daha doğru olacaktır”

Urartu arkeologlarının bu boyayı Urartu veya Van mavisi olarak tanımladığına dikkat çeken Işıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Arkeolojik literatüründe bu boya daha önce Mısır’da ortaya çıkarıldığı ve bilindiği için ‘Mısır mavisi’ olarak tanımlanıyor. Bu yörede çalışan Urartu arkeologları olarak biz bunu Urartu ve yahut Van mavisi olarak tanımlıyoruz. Çünkü bu mavi bu yöreyle özdeşleşmiştir. Bu yüzden ‘Van mavisi’ olarak tanımlamamız daha doğru olacaktır. Bu Anadolu ve bölge için ilk sentetik boyadır.”

Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu Van mavisi 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

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