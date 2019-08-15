Anadolu’nun en özel pilavları
Kültür Bakanlığı, binlerce yıllık Anadolu kültürünün mutfağında tüten benzersiz 10 özel pilavı belirleyerek fotoğraf ve tariflerini paylaştı. İşte bu 10 özel Anadolu lezzeti.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan “Kamu kurumlarının internet sitelerinde bulunan Türkçe içeriğin TRT veri tabanından da yararlanılarak derlenmesi, görsel materyallerle desteklenmesi ile kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkân veren Türkiye Kültür Portalı kurulacaktır” eylemi doğrultusunda 2015’de Türkiye Kültür Portalı’nı kurmuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden ve çeşitli kamu kurumlarından sağlanan verileri bir araya toplayan portal, geniş bir başlık yelpazesi altında Türkiye’ye ilişkin zengin, çeşitli ve benzer sitelerde bir arada bulunması zor bilgileri metin, fotoğraf, video ve ses dosyası formatlarında kullanıcılarına sunuyor.
Portal, bu amaç doğrultusunda son olarak da “Anadolu Mutfağı’nın 10 Özel Pilavını” belirleyerek, fotoğraflarını ve tariflerini paylaştı.
- Acem
- Firik
- İstanbul
- Hamsili
- Karıştırmalı
- Konuralp
- Lüşeli
- Mastuva
- Özbek
- Perde
Bakanlığın listesine giren pilavlar oldu. Pilavların tariflerine www.kulturportali.gov.tr web sayfasından ulaşılabiliyor.
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