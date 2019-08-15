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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anadolu’nun en özel pilavları

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Anadolu’nun en özel pilavları

Kültür Bakanlığı, binlerce yıllık Anadolu kültürünün mutfağında tüten benzersiz 10 özel pilavı belirleyerek fotoğraf ve tariflerini paylaştı. İşte bu 10 özel Anadolu lezzeti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan “Kamu kurumlarının internet sitelerinde bulunan Türkçe içeriğin TRT veri tabanından da yararlanılarak derlenmesi, görsel materyallerle desteklenmesi ile kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkân veren Türkiye Kültür Portalı kurulacaktır” eylemi doğrultusunda 2015’de Türkiye Kültür Portalı’nı kurmuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden ve çeşitli kamu kurumlarından sağlanan verileri bir araya toplayan portal, geniş bir başlık yelpazesi altında Türkiye’ye ilişkin zengin, çeşitli ve benzer sitelerde bir arada bulunması zor bilgileri metin, fotoğraf, video ve ses dosyası formatlarında kullanıcılarına sunuyor.

Portal, bu amaç doğrultusunda son olarak da “Anadolu Mutfağı’nın 10 Özel Pilavını” belirleyerek, fotoğraflarını ve tariflerini paylaştı.

- Acem

- Firik

Anadolu’nun en özel pilavları

- İstanbul

 

Anadolu’nun en özel pilavları
- Hamsili

 

- Karıştırmalı

- Konuralp

- Lüşeli

- Mastuva

Anadolu’nun en özel pilavları

- Özbek

 

Anadolu’nun en özel pilavları
- Perde

 

Bakanlığın listesine giren pilavlar oldu.  Pilavların tariflerine www.kulturportali.gov.tr web sayfasından ulaşılabiliyor.

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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