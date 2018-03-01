Anadolu ve Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi - İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İkamet ettikleri bölgede elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, “elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul’un pek çok ilçesinde planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında kesinti yaşanıyor. İşte Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki elektrik kesintileri!

- İNÖNÜ Mh., 410. Sk., 423. Sk., 421. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 417. Sk., 416. Sk., BALİNA Cd., YONCA Cd., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 408. Sk., 402. Sk., 401. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11093-20292)

- İNÖNÜ Mh., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 421. Sk., 423. Sk., 435. Sk., BALİNA Cd., 411. Sk., YONCA Cd., 410. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11094-20292)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11577-1208)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11578-1209)

- YEŞİLKÖY SB Mh., HAVALİMANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11580-1250)

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., METRO Sk., CEVAT AÇIKALIN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11688-683)

- MERKEZ Mh., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., KEMALİYE Sk., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., ÜNLÜ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11691-803)

- MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12081-4029)

- GÜZELTEPE Mh., AÇIKYÜZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11848-28110 tm)

- GÜZELTEPE Mh., KEBAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11857-28825 tm)

- GÜZELTEPE Mh., YENAL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11866-28330 tm)

- RAMİ YENİ Mh., PAŞA BABA Sk., PALABIYIK Sk., REŞADİYE Cd., BÜYÜLÜ Sk., BOŞNAK HÜSEYİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11947-8085)

- AKŞEMSETTİN Mh., FATİH SULTAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11895-28121 tm)

- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11949-8108)

- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11950-8108)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., KARACABEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11951-8253)

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., HANÇER Sk., İSMET PAŞA Mh., KAMER Sk., NADİR TÜMER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11944-8645)

- TOPÇULAR Mh., CİCOZ YOLU Sk., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11945-8187)

- YUNUS EMRE Mh., 1401. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11901-28030 TM)

- TOPÇULAR Mh., TALİMHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11942-8695)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11943-8183)

- RAMİ YENİ Mh., BOŞNAK HIDIRBEY Sk., BOŞNAK HÜSEYİN Sk., PAŞA BABA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11946-8512)

- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11948-8108)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1452. Sk., 1462. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11999-28031 tm)

- YEŞİLKENT Mh., G-630 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12035-20534 DP:4)

- CEVATPAŞA Mh., MEHMET AKİF Cd., SARAYBOSNA Cd., MİLLET Cd., SELANİK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12038-8207-8817-8630)

- HABİBLER Mh., Z-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12046-29451 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., ERCİYES Sk., GÜNEŞ Sk., ARI Sk., EVYAP Cd., KARADUT Sk., 1.MİS Sk., 1.ÖNDER Sk., ŞAHANE Sk., HUZUR Sk., ATATÜRK Cd., ALPEREN Cd., CENGİZ TOPEL Cd., CİHAD Sk., CİHAN Sk., DEMİRHANLILAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12077-28087 tm 28340 tm 28108 tm 28831 tm 28274 tm 28113 tm )

- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., BİRSEL Sk., SOĞANLI Cd., VURAL Sk., VARDAR Sk., VEZİR Sk., BAYRAM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12078-73)

- NİNE HATUN Mh., 101. Sk., İNÖNÜ Cd., DAVUTPAŞA Cd., 106. Sk., 122. Sk., 108. Sk., 109. Sk., KEMAL HATİPOĞLU Cd., 107. Sk., 105. Sk., 104. Sk., 102. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12098-18022)

- NİNE HATUN Mh., KEMAL HATİPOĞLU Cd., DAVUTPAŞA Cd., 104. Sk., 109. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12099-18025)

- KİRAZLI Mh., AKINCILAR Sk., BAL Sk., BURCU Sk., ÇİÇEK Sk., ÇİFTÇİ Sk., DANIŞ Sk., GÜLVEREN Sk., GÜRKAN Sk., KANARYA Sk., KARDEŞLER Sk., KILIÇ Sk., KURTULUŞ Cd., MEVLANA Cd., MISIRLI Sk., MİNİK Sk., SUZAN Sk., ŞAİR Sk., ŞEREF Sk., ULUBATLI Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12116-31816)

- KİRAZLI Mh., AKALIN Sk., AKGÜNAY Sk., ALPAY Sk., CENGİZ Sk., EVCİLER Sk., EVREN Sk., MEHMET AKİF Bul., MURAT Sk., SUZAN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12117-31799)

- ESKİŞEHİR Mh., KURTULUŞ Cd., AKAĞALAR Cd., FERİKÖY Mh., KURTULUŞ Cd., KOCABAŞ Sk., İNÖNÜ Mh., KÜÇÜK BAYIR Sk., YENİ NALBANT Sk., AKKARGA Sk., DOLAPDERE Cd., ELMADAĞ Cd., ÇİLİNGİR ÇIKMAZI Sk., ÇİMEN Sk., SATIRCI Sk., BABİL Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., NİSPET Sk., PAPA RONCALLİ Sk., TURNA Sk., SAZLIDERE Cd., ÜFTADE Sk., HALASKARGAZİ Mh., RUMELİ Cd., ERGENEKON Mh., KÜÇÜK BAYIR Sk., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., ŞAHİN Sk., MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ÇİFTE CEVİZLER Cd., HANIMEFENDİ Sk., KOCAMANSUR Sk., PERİHAN Sk., REHA YURDAKUL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12124-3656-3110-3654-3688-3098-3475-3914-3692-3422-3308)

- MAHMUTBEY Mh., 15/5. Sk., İNÖNÜ Cd., SOĞUKSU Cd., 18. Sk., 19. Sk., GÖZTEPE Mh., SÖĞÜT Sk., SÜMBÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12131-31878)

- TOPKAPI Mh., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMECE Sk., EMİN MOLLA Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., URBAN Sk., ŞEYHÜLİSLAM Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., KAHALBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12084-2208)

- KEMER Mh., ÜÇLER Sk., DEVRAN Sk., KIŞLA Cd., 946. Sk., ATIŞALANI Cd., 900/1. Sk., 901. Sk., 905. Sk., BİRLİK Mh., 850. Sk., 853. Sk., 854. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12097-18223)

- ŞİRİNTEPE Mh., ALEMDAR Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12133-9908)

- MOLLA FENARİ Mh., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., CERİDEHANE Sk., TÜRKOCAĞI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12085-2218)

- KARADENİZ Mh., 1177. Sk., 1176. Sk., 1180. Sk., ERTUĞRUL GAZİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12111-28408 TM)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., TURGUT ÖZAL Bul., ZÜMRÜT Sk., RUMELİ Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12125-20862-20840-20861-20860-22776-22910-20859-20858-20970-20857-20863)

- YENİMAHALLE Mh., 1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 2. Sk., DEMİRKAPI Mh., AKYILDIZ Sk., ALİCAN Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., BEGONYA Sk., BİLGE Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇINAR Sk., GONCA Sk., KASIMPATI Sk., MİNE Sk., OĞUZHAN Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., ŞEHİTLER Sk., YONCA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12129-31498)

- MAHMUTBEY Mh., İNÖNÜ Cd., 51. YOL Sk., 39. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12130-12328)

- KİRAZLI Mh., AHMET KABAKLI Cd., ALPAY Sk., ALPER Sk., AŞIKLAR Sk., CAMİ Sk., CENGİZ Sk., CEYLAN Sk., DENGEL Sk., GÖKTUĞ Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., MEHMET AKİF Bul., MERVE Sk., METE Sk., MEVLANA Cd., ÖZTÜRK Sk., PINAR Sk., ÜSTÜN Sk., YILDIRIM Sk., ZAFER Sk., ZEYNEP Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve

AYEDAŞ ELEKTRİK KESTİNLERİ

ATAŞEHİR

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE

ŞİLE

10:30 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: HAMAMDERE

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: KARANLIK KISIK

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: AYDINLIK

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: DESTE

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÖRNEK

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: KAMBERAĞA

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: IŞIK

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: BİRGÜL

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ZEKİ MÜREN

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ECE

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: MESUT

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CEMİLE CEVHER ÇİÇEK

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: KÖPRÜ

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ULUS

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: İMRENDERE

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞDERE'de elektrik kesintisi yapılacaktır.