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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi yaz okulu açtı | Kayıtlar ne zaman başlayacak?

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Anadolu Üniversitesi yaz okulu açtı | Kayıtlar ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklama ile, 2018-2019 öğretim yılı yaz okulu açtığını duyurdu. Anadolu Üniversitesi yaz okuluna, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'ne kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilecekler. Yaz okuluna katılan öğrenciler, dönem içinde başarısız oldukları derslerden telafi imkanı sağlayacaklar. Peki, Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde öğretim gören öğrenciler için, 2018-2019 öğretim yılı yaz okulu açıldığını açıkladı. Yaz okulunda, bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler ve dönem içinde  başarısız olan öğrenciler derslerinden geçme şansı elde edecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu kayıtları ne zaman?

KAYITLAR 24 HAZİRANDA BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatosunun yayınıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

Eskişehirde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrencilerin başvurabileceği yaz okulu açtıklarını söyledi.

Yaz okulu başarı değerlendirmesinin tek sınav ile yapılacağını ve bu sınavın başarı notuna katkısının yüzde 100 olacağını kaydeden Çokmaklı, "Göreve başladığımız günden bu yana Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerimizden gelen çeşitli taleplerle karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimizin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiyenin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek çalışıyoruz. Yaz okulu da bu yenilikçi anlayışımızın bir ürünü. Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasını, Açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize yaz okulundan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş ancakÿeksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp, tek dersi kalan öğrencilere dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

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