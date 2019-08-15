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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.08.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi kayıtlarında "e-Devlet" dönemi

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Anadolu Üniversitesi kayıtlarında "e-Devlet" dönemi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı örgün eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 16-21 Ağustos tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden sırasıyla "e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" seçeneği aracılığıyla işlemini gerçekleştirebilecek.

E-Kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim öğretime başlayabilecek.

Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile AÜ tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dahil edilmeyecek.

Sağlık raporu talep edilen örgün programlara E-Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kaydına geldiklerinde sağlık raporlarını ilgili birime teslim edecek. Bu noktada sağlık raporları talep edilen koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM'ye müracaat etmek durumunda kalacak.

E-Kayıt yaptıramayanların durumu

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek.

E-Kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları 19-23 Ağustos'ta Yunus Emre Kampüsü'nde ilgili fakülte veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatleri içinde alınacak.

Kesin kayıtlar ile ilgili detaylı bilgilere üniversitenin web sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan "2019-2020 Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu" başlığından ulaşılabiliyor.

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