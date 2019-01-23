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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF'te not yükseltme yapılıyor mu?

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Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF'te not yükseltme yapılıyor mu?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi, final oturumlarının yapılmasıyla birlikte tamamlandı. AÖF bahar dönemi kayıtları 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Kayıt yenileme öncesinde ilk dönem notlarını merak eden açıköğretimliler, sonuçları bekliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarih açıklamasında bulundu mu?

AÖF’te sınav stresi yerini sonuç heyecanına bıraktı. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde girdikleri final sınavlarından alacakları puanı merak eden öğrenciler, sık sık Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. AÖF sınav sonuçları çoğunlukla sınavların gerçekleştirilmesinden 10 gün sonra açıklanıyor. Bu sebeple sonuç beklentileri arttı. Peki, AÖF sonuçlarında son durum ne, yeni bir açıklama geldi mi?

AÖF sonuçlarında geçtiğimiz yıl bir sürpriz yaşanmış, sonuçlar 10 gün içerisinde erişime açılmıştı. Geçen yıl baz alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak tarihinde açıklanacağı öngörülüyor.

HARFLER NE ANLAMA GELİYOR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC notları ilgili dersten geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçmenize gerek yoktur. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

AÖF’TE NOT YÜKSELTME YAPILIYOR MU?

AÖF Öğrenci Değerlendirme Sisteminde bir öğrencinin bir dersten başarı notunun hesabında, derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanları etkilidir, sınava giren tüm öğrencilerim ortalaması temel alınmaktadır. Bu sistemde bir dersten başarı notunun hesabı, o bölüm ve programda o dersi alan tüm öğrencilerin başarı notunun hesabına bağlıdır. Bu nedenle ara ve dönem sonu sınavları dışında, bir grup öğrencinin ayrılarak, ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.

ARA DÖNEMDE GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?

“Anadolu Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal Ve Yandal Programları İle Değişim Programlarında Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Ders Transferi Ve Dersten Çekilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge” sinin 4. Maddesinde “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans ve Lisans Programlarına Bahar Döneminde kurum içi/kurumlararası/merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçişle öğrenci alınmaz.” Denilmektedir.

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