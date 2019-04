Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı saat kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek?

Türkiye genelinde yapılan AÖF sınavlarının ilk oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak. ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Sabah oturumu: 09.30 – 11.30 / İkinci oturum: 14.00 – 16.00



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



Vize sınavının ardından dönem sonu yani final sınavı için hazırlıklar başlayacak. Anadolu Üniversitesi 2019 bahar dönemi final sınav takvimini açıkladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınaıv 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.