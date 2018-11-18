Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan AÖF öğrencileri bir yandan da sınav yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır? İşte, ilk kez açıköğretim fakültesi sınavına girecekler için gerekli bilgiler
Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav takvimini günler öncesinden yayınlamıştı. Bu yılın eğitim-öğretim takvimine göre , Anadolu Üniversitesi’nin AÖF ara sınavı Türkiye çapında 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak.
AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre 24-25 Kasım’da gerçekleştirilecek AÖF güz dönemi ara sınavı giriş yerlerinin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
DİĞER AÖF ARA SINAV TARİHLERİ
Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.
Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.
Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.
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