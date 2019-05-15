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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav yerleri açıklandı – Final sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

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Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav yerleri açıklandı – Final sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri açıklandı. AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavı 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav yerleri için açıklama geldi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada "Öğrencilerimiz sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamamızdan görüntüleyebilir. Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.

2018-2019 Öğretim Yılı Takvimi

SINAV TÜRÜ

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı

24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı

13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı

27 Temmuz 2019

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