Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav yerleri açıklandı – Final sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri açıklandı. AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavı 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav yerleri için açıklama geldi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada "Öğrencilerimiz sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamamızdan görüntüleyebilir. Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.
2018-2019 Öğretim Yılı Takvimi
SINAV TÜRÜ
SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı
24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
27 Temmuz 2019
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