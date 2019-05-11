Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri final sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Bahar döneminin final sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle AÖF öğrencilerinin ana konularından biri de sınav yerleri bilgisi. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi’nin “2018-2019 Öğretim Yılı” takvimine göre AÖF bahar dönemi final oturumları 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde dört oturumda gerçekleşecek. Final için hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, merakla sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini bekliyor. Her oturumda farklı bir yerde sınava giren öğrenciler, kötü bir sürpriz yaşamamak adına sınava girecekleri yeri gidip görmek istiyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
Bahar dönemi ara sınav yerleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı, bu nedenle AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgelerinin en geç sınavdan 7 gün önce açıklanması bekleniyor.
3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.
2018-2019 Öğretim Yılı Takvimi
SINAV TÜRÜ
SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı
24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
27 Temmuz 2019
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