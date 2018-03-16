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    Anadolu Üniversitesi açıkladı: AÖF sınav tarihleri değişti

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav tarihlerini değiştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada sınav tarihlerinin, MEB tarafından aynı tarihte düzenlenecek olan sınavlar ile çakışması nedeniyle değiştiği vurgulandı. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2018 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

    Yüz binlerce öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bahar dönemi final sınavı tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı nedeniyle, AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavı başka tarihte kaydırıldı. İşte 2018 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...

    2018 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin dönem başı açıklanan sınav takvimine göre, AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 14-15 Nisan, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02-03 Haziran ve mezuniyet için önemli bir koşul olan Üç Ders Sınavı ise 21 Temmuz'da yapılacaktı.

    Sınav tarihlerinde değişikliğe gidilmesinin ardından, 2 ve 3 Haziran'da yapılması planlanan AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. AÖF Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişikli söz konusu değil.

    AÖF'ten yapılan açıklama şöyle;

    Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

    Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

    Anadolu Üniversitesi açıkladı: AÖF sınav tarihleri değişti

    Etiketler: AÖF , aöf 2018 sınav tarihleri , SeoHaber , gündem
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