Anadolu Otoyolu'nda kaza... İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TIR'ın bariyerlere çarpması trafiği aksattı. Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın 2 şeritten sağlanması, uzun araç kuyruğuna neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeler mevkisinde taş yüklü 06 GE 5294 plakalı TIR, dorsesinin kayması üzerine bariyerlere çarptı.
TIR şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve kara yolları ekipleri, bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle otoyolda İstanbul istikametinde ulaşımın 2 şeritten sağlanması, uzun araç kuyruğuna neden oldu.
TIR'ın, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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