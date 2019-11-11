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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Anadolu Kavağı’nda definecilere operasyon! Delik deşik etmişler

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Anadolu Kavağı’nda definecilere operasyon! Delik deşik etmişler

İstanbul'da Beykoz Anadolu Kavağı’nda define bulmak amacıyla iş makinesiyle kazı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Anadolu Kavağı’nı adeta delik deşik eden 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Beykoz Anadolu Kavağı’nda define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslar polis operasyonuyla gözaltına alındı. Polis, bir iş makinasına eskortluk yaptığı tespit edilen araçları takibe aldı. Araçlardan biri iş makinesiyle ormanlık alana doğru girerken, diğer araç da yol üzerinde bekleyerek gözcülük yapmaya başladı.

Başka bir cip tarzı aracın arıza yapmış süs veren şahıslar, iş makinesiyle bölgede güvenlik önlemleri almadan kaçak şekilde kazı yapmaya başladı.

Polis düzenlediği operasyonla gözcülük yaptığı tespit edilen 2 araç, kazı yapan kepçe cinsi iş makinesi ve arızalı süsü verilen 2 araç olmak üzere toplam 5 aracı muhafaza altına aldı. Olaya karıştığı tespit edilen F. O., S. I., İ. Y., Ç. Y., Y. Z., M T., M. K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Polisin definecilere düzenlediği operasyon anları kameraya saniye saniye yansıdı.

 

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