MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnadolu Hisarı sahiline çamur aktı
GeriGündem Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı. Çamur bulanan Anadolu Hisarı sahili ile Göksu Deresi böyle görüntülendi.

İstanbul’da son günlerde şiddetli fırtına ile beraber yağmur da etkili oldu. Yağmurun günlerdir aralıksız yağması nedeniyle Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı. Çamurun aktığı sahil ile suyun geçtiği Göksu Deresi adeta kahverengiye büründü.

Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı


Anadolu Hisarı sahilinde metrelerce açıklarında çamurlu suyun olduğu görüldü. Yağmur nedeniyle çamur akan Anadolu Hisarı sahili ile Göksu Deresi böyle görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle