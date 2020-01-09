İstanbul’da son günlerde şiddetli fırtına ile beraber yağmur da etkili oldu. Yağmurun günlerdir aralıksız yağması nedeniyle Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı. Çamurun aktığı sahil ile suyun geçtiği Göksu Deresi adeta kahverengiye büründü.





Anadolu Hisarı sahilinde metrelerce açıklarında çamurlu suyun olduğu görüldü. Yağmur nedeniyle çamur akan Anadolu Hisarı sahili ile Göksu Deresi böyle görüntülendi.