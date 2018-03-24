Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi tutuklandı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma yöneticilerine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile Şube Müdürü V.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. A.Ö. isimli şahıs ise Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Firmanın genel merkezi, şubeleri ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda firma ve şahısların adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





