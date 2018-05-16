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    Anadolu Farm operasyonu: Üye toplayan bir kişi yakalandı

    AA
    16.05.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    İnternet üzerinden faaliyet yürüten Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasına üye topladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

    Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne (Anadolu Farm) üye topladığı ve bu kişilerin şirkete yatırdığı paradan prim aldığı iddia edilen Y.Ö, kent merkezinde yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu.

    Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

    Etiketler: gündem
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