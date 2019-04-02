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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
02.04.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Tamamen yalandır, uydurmadır

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Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Tamamen yalandır, uydurmadır

Anadolu Ajansından (AA) yapılan açıklamada, gündem toplantısında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın personele yaptığı konuşmanın çarpıtılarak sızdırıldığı, kendisine ait olmayan ifadelerin aitmiş gibi gösterildiği belirtilerek, "Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır." denildi.

Açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını hızlı ve başarılı şekilde kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansına yönelik belli mecralarda kasıtlı olarak üretilen yalan haberler ve asılsız ithamların bugün maalesef Genel Müdür Kazancı ve ailesini de hedef alan son derece seviyesiz, insafsız ve ahlak dışı bir boyuta ulaştığına vurgulandı.

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dedikodu gazeteciliğinden öteye gidemeyen bazı sözde medya kuruluşları, Anadolu Ajansının tüzel kişiliğine ve yöneticilerine açıkça itibar suikastı yapmaya çalışmaktadır. Bu yalan, iftira ve ithamların yöneticilerimizin ailelerine de yönelmiş olması Türk medyası adına esef verici bir gelişmedir.

Anadolu Ajansı Gündem toplantısında, Genel Müdürümüzün personelimize yaptığı konuşma çarpıtılarak sızdırılmış, kendisine asla ait olmayan ifadeler aitmiş gibi gösterilmiştir. Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır. Anadolu Ajansı olarak şunu belirtmek isteriz ki, kamuoyunu yanlış yönlendiren insaf, vicdan ve ahlak dışı yayınlara imza atanlar yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir."

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