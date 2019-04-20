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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı’na yeni düzenleme

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Anadolu Ajansı’na yeni düzenleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki kararnamede değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikle başkanlığa, ‘Anadolu Ajansı’nın (AA) bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları denetim yetkisi” verildi. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar da başkanlıkça düzenlenecek. Başkanlık ile AA arasında en çok 5 yıllığına yapılacak sözleşmeyle de ‘AA yöneticilerinin atanma yolları’ belirlenecek.

STANDARTLAR YENİDEN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Beş maddelik kararname değişikliğiyle İletişim Başkanlığı’na, “Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak iletişim standartlarını” belirleme yetkisi de verildi.

Kararnamenin ikinci maddesiyle 14 sayılı İletişim Başkanlığı’nın Teşkilat Kararnamesi’nin ‘Anadolu Ajansı’ başlıklı 14’üncü maddesine ek yapıldı ve madde yeniden düzenlendi. Eski 14’üncü maddede sadece “Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkilidir” düzenlemesi vardı. Yeni kararnameyle, AA’nın bütçe, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi üzerinde denetimi ve atama yollarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Yeni kararnameyle AA’nın yapısı şöyle düzenlendi: “Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

CHP’DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Anadolu Ajansı üzerinde denetim yetkisi veren düzenlemeye tepki gösterdi. Özel, ajansın özerk yapısına 1925 yılında Anonim Şirketi statüsüne kavuşturulmasıyla ulaştığını belirterek şöyle dedi: “Anadolu Ajansı, tarihte ilk kez bir siyasi partinin genel başkanına doğrudan bağlanmaktadır. Nasıl 16 Nisan referandumunda fiili durumu, yasal bir zemine oturtmak için referandum kararı alanlar, şimdi de bir süredir kuruluş felsefesine ve yayıncılık ilkelerine tamamen aykırı biçimde fiilen Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı yayıncılık çizgisini takip eden Anadolu Ajansı’nı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir partinin genel başkanının emrine sokmuştur.” 

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