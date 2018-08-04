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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
04.08.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Ana vatanı Güney Amerika ama... Bitlis'te ilk hasat yapıldı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde ilk kez ekimi yapılan ‘astronot gıdası’ olarak bilinen kinoanın ilk hasadı yapıldı. Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, ilk kez yapılan kinoa hasadından alınan verimin olumlu olduğunu söyledi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde Cebrail Yalçınkaya tarafından 22 dekarlık alana ekilen ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı gerçekleştirildi. Biçerdöverle hasat edilen kinoa bitkisinden umutlu olduğunu belirten Yalçınkaya, önümüzdeki yıl daha geniş bir alanda kinoa yetiştireceğini söyledi. Kinoa bitkisinin, buğdaya alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Cebrail Yalçınkaya şöyle konuştu: "Bu yıl ilk kez kinoa bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Bu işin biraz acemisiyiz. İlk denememizde 4 tona yakın kinoa bitkisi elde ettik. Kinoa bitkisinin buğdaya alternatif bir ürün olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda kinoa bitkisinin sulu ekimini yapmayı planlıyorum. Gelecek sene için tecrübemiz oldu. Daha genişleterek ekime devam etmeyi düşünüyorum"

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı firmalarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Çiftçiler için kazançlı bir ürün olmasını dileyen Kara sözlerine şöyle devam etti: "Kıyıdüzü köyümüzde 22 dekarlık bir alanda kinoa bitkisinin tarımını yaptık. Kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı da firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa, diğer çiftçilerimizle de görüşüp daha fazla alanda tarım yapmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için kazançlı bir ürün olmasını diliyorum"

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