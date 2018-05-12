Ana üssü Malatya

ABD’li bazı senatörlerin karşı çıkmasına rağmen ilki 21 Haziran’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek olan müşterek taaruz uçağı F-35A’ların ana üssünün Malatya’daki 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı olacağı bildirildi. Malatya’daki üste F-35A’ların konuşlanacağı şekilde inşaat/modernizasyon faaliyetleri devam ediyor. Malatya’da daha önce konuşlu olan F-4’lere ait hangarları F-35A’ların kullanacağı, hangarlar ile sığınaklardaki modernizasyon çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanacağı belirtildi.



ÖĞRETMEN PİLOTLAR

Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk etapta 30 adet girecek olan F-35A uçakları belirli aralıklarla Türkiye’ye gelecek. Uçakları Türkiye’ye getirecek, uçuracak ve bu uçaklar için ‘öğretmen pilot’ olarak görev yapacak pilotların eğitimine yaklaşık üç ay önce başlandı. F-35’lerin ana üretiminin yapıldığı Lockheed Martin firmasının Fort Worth tesislerindeki iki Türk pilotun eğitiminin devam ettiği, bu iki pilottan sonra diğer pilotların da belirli aralıklarla Fort Worth’a giderek eğitim almaya başlayacakları bildirildi. Türk pilotlar, F-35 alacak olan diğer ülkelerin pilotlarına da eğitim verecek şekilde yetiştiriliyor. Savunma Sanayii kaynakları, 21 Haziran’da teslim alınacak uçağın test ve eğitim uçuşlarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Türkiye, 30 tane F-35’in alımının tamamlanmasından sonra, uzun bir zamana yayarak 70 F-35A daha alarak, sayıyı 100’e çıkarmayı planlıyor.



1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Müşterek Taarruz Uçağı Projesi’nde Türk Savunma Sanayii de önemli iş payına sahip. TAI tarafından uçağın orta gövdesi ve hava alığı, Alp Havacılık ve Kale Pratt&Whitney tarafından F-35 uçağının motorunun önemli parçaları, Alp Havacılık tarafından iniş takımı parçaları, Kale Havacılık tarafından gövde ve kanat yapısal parçaları, AYESAŞ tarafından bazı elektronik kartlar üretiliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Projede ana üretici ve alıcı ABD’nin yanı sıra Türkiye, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka var.