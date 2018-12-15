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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA - DHA
15.12.2018 - 01:34, Son Güncelleme:

Ana hat patladı! D-100 trafiğe kapandı

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Ana hat patladı! D-100 trafiğe kapandı

Düzce’de şehrin kuzey tarafına su taşıyan ana su borusu patladı. D-100 Karayolu İstanbul şeridi yolun çökme ihtimaline karşı trafiğe kapatıldı. Belediye Başkanı Dursun Ay, önlemlerin alındığını belirterek, ekiplerin olaya hemen müdahale etmeye başladığını belirtti.

Düzce’de şehrin kuzey tarafına su taşıyan ana su borusu gece yarısı patladı. D-100 Karayolu Çoban altgeçit yanında patlayan su borusundan çıkan sular, altgeçidin duvarlarından D-100’e akmaya başlayınca karayolu sular altında kaldı. Borunun patladığı noktada ise kaldırım taşları çöktü ve patlamanın olduğu yerde çukur açıldı. Altgeçidin çökme ihtimaline karşın trafik ekipleri D-100 Karayolu’nun altgeçitte kalan İstanbul şeridini trafiğe kapatarak, araç trafiğini yan yollara verdi.

Diğer taraftan su borusunun patladığı noktada inceleme yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Ay; Borudaki patlağın yerinin tespiti için ekiplerin çalışmaya başladığını belirterek Düzce’nin kuzey bölgesine su verilemediğini ancak sabaha kadar su verilmesinin planlandığını dile getirdi. Dursun Ay; “Çoban Kavşağı’nda 500’lük borumuz patladı. Trafiği polisler durdurdular. Ekiplerimizde geliyor. Şehrin kuzey kesiminde sular kesildi ama sabaha kadar ekiplerimiz çalışacak sabaha kadar suları vermeyi planlıyoruz. Bizde burada işin başındayız. Korkulacak bir şey yok. Bütün ekipmanlara sahibiz ve borunun tamiratını hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.

Ana hat patladı D-100 trafiğe kapandı

D-100 karayolunun çökme ihtimaline karşı trafik ekiplerini yoldaki trafiği kestiğini belirten Dursun Ay; “Çökme ihtimaline karşı trafiği kapattık. Trafiği arka sokaklardan veriyoruz. Önlemlerimizi aldık” dedi.

Ana hat patladı D-100 trafiğe kapandı

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