Amsterdam-İstanbul uçağının sürpriz pilotu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmsterdam-İstanbul uçağının sürpriz pilotu
GeriGündem Amsterdam-İstanbul uçağının sürpriz pilotu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)
25.11.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Amsterdam-İstanbul uçağının sürpriz pilotu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

HOLLANDA Kraliyet Hava Yolları'nda (KLM), hobi olarak pilotluk yapan ve zaman zaman tarifeli seferlerde görev alan Hollanda Kralı Willem-Alexander, bu özel uçuşlarından birini Amsterdam-İstanbul seferinde gerçekleştirdi. Kokpitte ikinci pilot olarak bulunan Kral Alexander'in idaresinde uçtuklarını öğrenen yolcular ise karşılaştıkları sürprizle büyük heyecan yaşadı. Uçağın yolcularından iş insanı Can Ünsalan, "Her zaman bir kral, bir yolcu uçağını uçurmuyor. Benim için unutulmayacak bir anı" derken, Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles ise memnuniyetini "Beni İstanbul'a bir 'Kral' getirdi" sözleriyle dile getirdi. 

Hollanda Kralı Willem-Alexander, 22 yıldır Hollandalı havayolu şirketi KLM'nin bazı tarifeli uçuşlarında ikinci pilot olarak kokpitte yer alarak en büyük hobisini gerçekleştiriyor. Başta yolcular olmak üzere kamuoyundan gizlediği bu sırrını geçen sene açıklayan Kral Alexander'in bu gizemli uçuşlarından biri, dün Amsterdam-İstanbul seferini yapan KL1613 sefer sayılı uçuşunda yaşandı. 

KOKPİTTE BİR 'KRAL'... KABİNDE 131 YOLCU...

131 yolcusuyla Schiphol Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737-700 tipi uçağın ikinci pilotu 51 yaşındaki Hollanda Kralı'ydı. Kral'ın uçuşu her zaman olduğu gibi büyük gizlilik içindeydi ve uçaktaki görevli ekip dışında kimseye duyurulmamıştı. Ancak uçağın ön bölümünde bulunan bazı yolcular, dikkatleri sayesinde kabin ekibiyle selamlaşan Willem-Alexander'i hemen tanıdı. Birçok yolcu ise bundan habersiz uçarken, kokpitteki sürprizi ancak indiklerinde öğrenebildi. Uçağın birinci sırasındaki koridor koltuğu güvenlik nedeniyle Kral'ın korumasına ayrıldı.

Amsterdam-İstanbul uçağının sürpriz pilotu

2 SAAT 50 DAKİKA SÜREN 'KRAL' YOLCULUK

Kral Alexander'in idaresinde uçak, 2 saat 50 dakikalık uçuşun ardından 16.45'de Atatürk Havalimanı'na teker koydu. Yolcular, sıra dışı bu uçuşun ardından terminale geçti. Kral dahil olmak üzere kabin ve kokpit ekibi ise aynı uçakla bu kez İstanbul-Amsterdam seferi için yolcu alımı nedeniyle uçaktan ayrılmadı.

YOLCULAR İÇİN UNUTAMAYACAKLARI BİR UÇUŞ

Kral Alexander'in idaresindeki uçuş, yolcular için büyük sürpriz oldu. Yolcular, uçuş boyunca yaşadıkları anları DHA'ya anlattılar. ABD'de yaşayan Türk iş insanı Can Ünsalan, unutamayacağı bir uçuş heyecanı yaşadığını söyledi. Ünsalan, "KLM Havayolları'na ait uçağımızı Kral Willem-Alexander'in uçurduğunu öğrendik. Uçakta kendisini afişe etmedi. Fakat medyadan takip ettiğimiz kadarıyla kendisinin havacılığa meraklı olduğunu, zaman zaman KLM uçaklarını kimliğini gizleyerek uçurduğunu biliyorduk. Bugün de bize denk geldi ve gayet güzel bir uçuş oldu" dedi. 

Amsterdam-İstanbul uçağının sürpriz pilotu

KRAL'DAN TÜRK YOLCUYA: BİR KRAL OLARAK DEĞİL BİR PİLOT OLARAK TANIYIN

İlk başta endişelendiğini belirten Can Ünsalan, "Açıkçası biraz tereddüt ettim, 'sık sık uçmayan bir pilot uçağı doğru uçurabilecek mi?' diye. Ancak gerek kalkışta gerek uçuş boyunca gayet emniyetli bir şekilde bizi İstanbul'a getirdi" diye konuştu. Ünsalan, şunları söyledi: 

"Kendisine bir 'teşekkür mektubu' yazdım ve fotoğraf çektirmek için de kraldan bir talepte bulundum. Mektubu korumasına verdim. Hem koruması hem de kabin amiri aracılığıyla geri dönüş yaptı. Mektup için bana 'teşekkür eden' Kral cevaben, 'fotoğraf çektirmek istemediğini; 'kendisinin uçakta bir kral olarak değil bir pilot olarak tanınması gerektiği' vurgusu yapmış. Neticede böyle bir uçuşumuz oldu. Her zaman bir 'Kral', bir yolcu uçağını uçurmuyor. Dolayısıyla bu uçuş benim için hep aklımda kalacak bir anı olacak. Açıkçası çok enteresandı. Bence çok iyi bir örnek aynı zamanda. Çünkü insanlar hangi makam ve mevkide olursa olsunlar, sıradan bir insan olduklarını hatırlamaları açısından önemli bir nokta." 

ÜNLÜ OYUNCUNUN TEPKİSİ: BENİ İSTANBUL'A BİR 'KRAL' GETİRDİ

Alman asıllı ünlü dizi ve sinema oyuncusu Wilma Elles de uçağın yolcuları arasındaydı. ABD'deki Los Angeles Film Festivali'nden Amsterdam aktarmalı İstanbul'a gelen Elles, uçuştan duyduğu memnuniyeti "Beni İstanbul'a bir Kral getirdi" sözleriyle ifade etti. Elles, "Uçağa son binenlerden biriydim. Kralın uçakta olduğunu bilmiyordum. Benim için çok hoş bir tesadüf ve deneyim oldu" şeklinde konuştu. 

1614 SEFER SAYILI UÇUŞ İLE AMSTERDAM'A HAREKET

Öte yandan Hollanda Kralı Willem Alexander', 124 yolcusuyla KL1614 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yaptı. Körükten ayrılan uçağın geri ittirildiği push-back işlemi sırasında Kral'ın kokpitten yerde görevli personel ile kurduğu iletişim de kameraya yansıdı. 

İLK UÇUŞ HEYECANI KENYA'DA

Havacılığa karşı son derece ilgili olan Kral Willem Alexander, ilk olarak 1985'te özel pilot lisansını, 1987'de ise ticari pilot lisansını aldı. Bu sayede Kral Willem ilk uçuşunu öğrencilik yıllarında Kenya'da bir gönüllü olarak, tıbbi yardım kuruluşu olan Afrika Tıbbi Araştırma ve Eğitim Vakfı(AMREF) için gerçekleştirdi. Kral, ardından sırasıyla jet uçağı lisansı ve Havayolu Taşımacılığı Pilotu lisansını da aldı. 

KRALIN HOBİSİ

22 yıldır KLM'nin tarifeli seferlerinde uçan Hollanda Kralı, bir dönem Hollanda'da geliştirilmiş Fokker serisi yolcu uçaklarında görev yapıyordu. Ancak Fokker yolcu uçaklarının KLM'den emekli olmasının ardından Boeing 737 tip eğitimi alan Kral, 2017'den beri bu tip yolcu uçaklarını uçuruyor. Kral için çok özel olan bu uçuşlar, yolculardan gizlenerek yapılıyor. Kral, gizli tuttuğu bu sırrını geçen yıl kamuoyuna açıklamış ve uluslararası medyada geniş yankı bulmuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu! İşte o isimler

İzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölü

Kitap dolu araçta yanarak can verdi

Yer: İzmir... Bu görüntüler için karar verildi