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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ/DHA
03.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Ampute Milli Takım kaptanı Çakmak'ın annesi toprağa verildi

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TOKAT'ın Zile ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • Ampute Milli Takım kaptanı Çakmakın annesi toprağa verildi
  • Ampute Milli Takım kaptanı Çakmakın annesi toprağa verildi
  • Ampute Milli Takım kaptanı Çakmakın annesi toprağa verildi
  • Ampute Milli Takım kaptanı Çakmakın annesi toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak (84), dün akşam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çakmak çiftini Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zile Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Sultan Çakmak'ın cenazesi, Narkışla köyüne getirildi. Burada evinin önünde helallik alınırken Osman Çakmak gözyaşlarını tutamadı. Sultan Çakmak için öğle namazı sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Uçar, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın takım arkadaşları, Milli Takım Antrönürö Uğur Özcan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Sultan Çakmak, köy mezarlığında toprağa verildi. Ampute Futbol Milli Takm kaptanı Osman Çakmak  taziyeleri kabul etti.

Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi süren Ömer Çakmak'ın henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

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